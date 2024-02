Ačkoliv se Česko zavázalo k přijetí eura už vstupem do Evropské unie v roce 2004, ani po dvaceti letech se u nás společnou evropskou měnou neplatí. Téma se teď opět po čase dostalo do popředí poté, co jej otevřel prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu. Proto se i datová redakce Deníku rozhodla podívat na to, jaká je nyní podpora eura mezi Čechy, Moravany a Slezany.

Ačkoliv se Česko zavázalo k přijetí eura už vstupem do Evropské unie v roce 2004, ani po dvaceti letech se u nás společnou evropskou měnou neplatí | Foto: Shutterstock

Slováci platí eurem patnáct let a jejich spokojenost s ním dosahuje 84 procent. Oproti tomu v Česku je podpora společné evropské měny velmi nízká. Těch, kteří si zde přejí jí platit, není ani pětina. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu společnosti MNFORCE pro Deník, který se uskutečnil mezi 1000 respondenty v polovině ledna 2024. „Ženy jsou v tomto případě konzervativnější a přijetí eura se brání silněji než muži. Společnou evropskou měnu také častěji odmítají lidé starší 60 let,“ shrnul Rudolf Dymák ze společnosti MNFORCE.

Co si o přijetí eura myslí Jiří Rusnok? Přečtěte si rozhovor:

Přijetí eura je jen technikálie. Život nezdraží, říká Jiří Rusnok

Dodal, že nejsilnější podporu má euro mezi vysokoškolsky vzdělanou částí populace a obyvateli Prahy. „Ale i v těchto skupinách je odpůrců mnohem více než příznivců,“ zdůraznil.

V případě, že by byly velmi výhodně nastaveny podmínky přechodu na novou měnu, počet jejích příznivců by sice vzrostl, ale stále by bylo více odpůrců. „Pokud by se měny převáděly výhodným kurzem euro za 20 korun, příznivců by bylo dvakrát tolik, ale ani tak by přijetí eura nemělo mezi lidmi nadpoloviční podporu,“ upozornil Dymák.

Čeho se Češi bojí nejvíce?

Respondenti v průzkumu odpovídali i na otázku, z čeho mají největší obavy při zavedení eura. Na prvním místě skončilo zdražení zboží a služeb, kterého se bojí dvě třetiny Čechů. Podle makroekonomického analytika Raiffeisenbank Martina Krona tyto obavy nejsou na místě. „Podíváme-li se na příklad Slovenska, tedy ekonomiky nám nejbližší, či Chorvatska, které přijalo euro jako poslední, žádný statisticky významný růst cen nenastal,“ prohlásil.

Druhou nejčastější obavou je ta, že budeme doplácet na zadlužené státy obzvláště na jihu Evropy. „Je pravda, že přijetím eura bychom se stali spoluúčastníky na případné krytí dluhů států eurozóny. Nicméně z tohoto záchranného fondu bychom mohli získat pomoc i my v případě nutnosti, což vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech jsme nejrychleji zadlužující se stát v EU, není vůbec zanedbatelný fakt,“ poukázal Kron.

Prezident Petr Pavel v promluvě k občanům prohlásil, že je čas zahájit kroky k přijetí eura:

Česko musí po tragédii v Praze překonat strach, řekl Pavel v novoročním projevu

Dalším strašákem, který Češi v průzkumu zmiňovali, je to, že Česká národní banka už nebude mít vlastní měnovou politiku. „Ztráta vlastní měnové politiky je pravděpodobně tím největším negativem přijetí eura. V tuto chvíli není cyklus české ekonomiky zcela sladěn s cyklem eurozóny, což by v případě přijetí eura mohlo znamenat odlišnou potřebu nastavení měnové politiky pro Českou republiku a pro eurozónu,“ připustil Kron.

I na euru umí lidé najít výhody. Nejčastěji zmiňovali, že při cestování by nebylo třeba měnit peníze, nebo že by bylo snadnější porovnání cen se zahraničím. Téměř čtyřicet procent Čechů ale má za to, že zavedení společné evropské měny by nepřineslo nic dobrého.