V těchto dnech si připomínáme výročí 20 let od vstupu Česka do Evropské unie. V této souvislosti se Deník zeptal svých čtenářů na jejich vztah k EU. V tomto článku přinášíme první část výsledků naší velké evropské ankety, které se zúčastnilo téměř 6800 čtenářů.

Vlajky České republiky a Evropské unie. | Foto: Shutterstock

Zatímco v roce 2003 hlasoval v referendu o vstupu Česka do EU zhruba každý druhý účastník ankety Deníku pro vstup, dnes už by to byl jeden ze tří. Nárůst naopak zaznamenal tábor odpůrců, pětina respondentů hlasovala před dvaceti lety pro vstup, dnes už by ale byla proti. Větší podporu má Evropská unie u mladých lidí, z těch, kteří v roce 2003 ještě hlasovat nemohli, by byla dnes více než polovina pro vstup do EU.

Představy společnosti, co pro ni členství v Evropské unii bude znamenat, se postupem času změnily. „My jsme do EU vstupovali s velkým očekáváním a iluzemi, někteří to naopak viděli černě, jako úplný konec české suverenity, státnosti a politiky. A ono se postupem času ukázalo, že je to klasicky někde uprostřed,“ komentuje politolog Jan Kubáček.

Téměř polovina respondentů členství Česka v EU podporuje a myslí si, že výhody v tomto případě jsou důležitější než nevýhody. Dalších 17 procent si myslí, že vstup byla chyba, ale vystupovat z EU už by nemělo smysl, čtyřicet procent odpovídajících se vyslovilo tak, že vstup do Unie byla chyba a měli bychom z ní vystoupit. Jako výrazně větší podporovatelé EU se opět ukazují lidé mladší a také lidé, kteří se voleb pravidelně účastní.

Nespokojenost převažuje v případě zastupování Česka v evropských otázkách. „Téměř tři čtvrtiny čtenářů si myslí, že čeští politici nehájí zájmy Česka v evropských institucích dostatečně. I zde je jejich podíl výrazně vyšší mezi lidmi, kteří se evropských voleb nikdy nezúčastnili nebo se jich účastní nepravidelně,“ upozorňuje šéfredaktor Deníku Roman Gallo.

Zájem o vstup do EU mají i další státy, devět jich má v současnosti status kandidátské země EU, desáté Kosovo je potenciální kandidátskou zemí. Největší podporu čtenářů v tom, aby se stali novými členy, mají Černá Hora a Ukrajina, tu by si přála vidět v EU čtvrtina čtenářů. Nejmenší podporu má pak Turecko, které má status kandidáta už 25 let, a Kosovo. Polovina čtenářů ale má za to, že by se EU už rozšiřovat neměla. Také k tématu případné společné evropské armády se čtenáři Deníku staví odmítavě, šest z deseti by si ji nepřálo.

Anketa Deníku probíhala mezi 27. březnem a 28. dubnem a zúčastnilo se jí celkem 6 761 čtenářů. Mezi nimi výrazně převažovali muži a lidé ve věku 50 – 69 let. 43 procent těch, kteří v anketě odpovídali, má maturitu a 36 procent vysokoškolské vzdělání.