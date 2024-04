Hypotéku splácí každý třetí Čech. Pro spoustu lidí je ale stále nedosažitelná

Za loňský rok poskytly banky a stavební spořitelny Čechům nové hypoteční úvěry v hodnotě zhruba 125 miliard korun. Díky odloženým poptávkám i poklesu sazeb hypoteční trh podle Hypomonitoru České bankovní asociace mírně ožívá. Jak to s hypotékami v Česku vypadá, zjišťovala datová redakce Deníku.

I když se úrokové sazby snižují, hypotéky jsou pro spoustu lidí stále nedosažitelné. Mladí lidé do 36 let musí mít našetřeno minimálně deset procent z ceny nemovitosti, u starších je to pětina z ceny | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová