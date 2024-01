Peněženky a bankovní konta Čechů v loňském roce pořádně hubly. Potvrdila to poslední čísla Českého statistického úřadu. Průměrná inflace loni dosáhla 10,7 procenta, což je třetí nejhorší výsledek v novodobé historii. Dráž bylo jen v letech 1993 a 2022. Které položky nám nejvíce ukrojily z rodinných rozpočtů a jaký je odhad pro letošní rok, zmapovala datová redakce Deníku.

Na loňský rok každopádně nebudou v dobrém vzpomínat důchodci. V jejich případě totiž ekonomové sledují i takzvanou seniorskou inflaci, a ta byla za loňský rok 13,6 procenta. | Foto: ČTK/Jan Černý

Kdo chtěl přežít loňskou drahotu, s trochou nadsázky nesměl bydlet, topit, stravovat se v hospodách a nesměl utrácet za léky a lékařskou péči. V těchto oblastech ceny vystřelily nejvíce. Že jsme loni přišli o desetinu peněz, je ale zčásti optický klam. Loni existoval úsporný tarif, jímž vláda pomocí dotací omezila růst cen elektřiny. Bez jeho započítání by výsledná inflace v závěru roku byla nižší, což se ukáže v prvních číslech za leden.

„Prosincová inflace je poslední vysokou inflací v důsledku energetické krize. Za měsíc se dočkáme již hodnoty kolem tří procent a zde se bude držet zřejmě v průběhu celého roku 2024,“ předvídá koordinátor Národní ekonomické rady vlády David Havlíček.

Za máslo nebo bílé pečivo nabízené ve slevových akcích zákazníci zaplatili o pětinu méně než loni v prosinci. Co ještě zlevnilo? Více v textu:

Přehledně: Potraviny v akcích v lednu stály až o pětinu méně než před Vánoci

Ostře sledované jsou vždy potraviny. Z nich zdražila nejvíc zelenina a ovoce, květák o 40 procent, brokolice o 35, rajčata o 34 procent. Zlevnila naopak vejce, a to o 30 procent, polotučné mléko o 28 a pšeničná mouka o čtvrtinu. Zajímavostí je třeba fakt, že meziročně nejvíce zdražily vstupenky na koncerty, a to o víc než polovinu. O třetinu si lidé připlatí i za sepsání závěti, loni se totiž po mnoha letech zvyšoval administrativní poplatek (v průměru se dnes platí u jednoduchých závětí od 2500 do 3200 korun).

Život ve slevě

Na loňský rok každopádně nebudou v dobrém vzpomínat důchodci. V jejich případě totiž ekonomové sledují i takzvanou seniorskou inflaci, a ta byla za loňský rok 13,6 procenta. Důchody se přitom zvýšily v průměru jen o 12,4 procenta. „Poprvé od roku 2013 nastala situace, kdy roční změna starobních penzí nepřevýšila roční míru inflace,“ podotýká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Deník přináší odpovědi na nejdůležitější aktuální otázky spojené s tématem penzí:

Důchody od ledna 2024: O kolik se zvýší penze, změny u spoření, co důchodový věk

Podle šéfky Rady seniorů Lenky Desatové se staří lidé snaží šetřit na vytápění a na potravinách. „Vyhledávají buď potraviny akční, nebo potraviny před či po skončení doby trvanlivosti, které jsou levnější. Omezili zeleninu, ovoce, ale i konzumaci masa. To, co velké procento seniorů sleduje, jsou akční letáky řetězců,“ popsala Desatová.

V té souvislosti připomněla i chystané zpoplatnění akčních letáků, respektive zavedení recyklačních poplatků za jejich tisk, které chystá ministerstvo životního prostředí. Podle tiskařů to povede k útlumu výroby letáků či ke zdražení zboží kvůli vyšším nákladům obchodníků. Nabídky slev přes mobilní telefon se části lidí už vůbec nedotknou, platí to hlavně pro kategorii nad 65 let. „Více než polovina (54 procent) osob v tomto věku používala tlačítkový přístroj, k chytrému telefonu si našlo cestu zatím 43 procent seniorů,“ dodala Desatová.