Ceny táhnou potraviny a dovolené

Jan Hradil, hlavní Ekonom společnosti Cyrrus, připomíná, že ceny drží na uzdě levná ropa. Směrem vzhůru je tlačí zejména potraviny, stravování a ubytování. Ty meziročně zdražily o více než čtvrtinu. „Levnější meziročně nebylo v prosinci nic, nejmenší přírůstky hlásí ceny v oddíle pošt a telekomunikací (2,2 procenta), alkoholických nápojů a tabáku (5,8 procenta) a vzdělávání (7,5 procenta),” podotýká Hradil.

Z konkrétních potravin nejvíc zdražil cukr – cukr moučka je oproti loňskému prosinci dražší o 124 procent a krystal o 115 procent. Vejce zdražila na dvojnásobek, podobný cenový skok se dotkl černého uhlí. Hnědouhelné brikety se prodávají přibližně o 90 procent dráž, hnědé uhlí si připsalo 70procentní nárůst. Velmi vysoká inflace zasáhla také další důležité položky spotřebního koše, jako je drůbeží maso, mléko či zemní plyn.

Pozorní nakupující najdou v regálech i položky, které jsou levnější než na sklonku roku 2021. Patří mezi ně například rajčata, salátové okurky, pstruh nebo jablka. Zlevnění se však většinou pohybuje pouze v řádu jednotek procent.

Lépe bude až v druhé polovině roku

„Růst cen v loňském roce výrazně snížil životní úroveň v naší zemi,” konstatuje hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Inflace bude podle něj Česko trápit déle, než si většina lidí připouští. „Mění se totiž inflační očekávání lidí a firmy zdražují, protože zdražuje jejich okolí,” mírní opatrný optimismus Křeček.

„Pokud bychom však nebrali v potaz energetický úsporný tarif, tak je inflace stále blízko dvaceti procentům,” odhaduje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Také on ve shodě s ostatními analytiky očekává, že dvouciferná inflace bude v zemi panovat ještě několik měsíců. „Od jara by měla začít díky vysokému srovnávacímu základu velmi rychle klesat a napomoci by jí v tom měla i slabá poptávka, která zatlačí na marže obchodníků,” doufá Dufek.