V létě každoročně přibývá krádeží jízdních kol. Ne všichni cyklisté totiž chrání svého jednostopého parťáka před zloději dostatečně. Na to, kde se kola kradou nejvíc a jak je správně zabezpečit, se zaměřila datová redakce Deníku.

Policisté v Česku v posledních letech evidují průměrně asi 4,5 tisíce krádeží jízdních kol za rok. Skutečný počet ukradených bicyklů je ale vyšší. Při jedné krádeži totiž zloději nezřídka zcizí kol hned několik, část poškozených ztrátu vůbec nenahlásí. Do policejních statistik se navíc započítávají jen ty krádeže, u kterých škoda přesáhla 10 tisíc korun. Ostatní jsou evidovány jako přestupky.

Policejní data rozdělují krádeže kol do dvou kategorií podle toho, zda zloděj musel překonat nějakou překážku. V případě, že bylo kolo zamčené v nějaké budově, jedná se o krádež vloupáním, jinak jde o krádež prostou. Kromě policie mají vlastní data i pojišťovny. Podle tiskového mluvčího Generali České pojišťovny Jana Marka se kola nejčastěji kradou ze sklepů, koláren, garáží rodinných domů, méně často pak ze zahrad a výjimečně z balkonů.

Vloupáním zloději kradou kola více v zimě, kdy je také celkově nižší počet krádeží, v letních měsících mizí častěji kola nezamčená. „Ačkoli evidujeme pokles odcizených kol, pokud je kolo neuzamčené, například jen opřené viditelně na zahradě, lapkové neodolají,“ uvedl mluvčí Kooperativa pojišťovny Milan Káňa.

V posledních třech letech je nejvyšší podíl kol ukradených vloupáním v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, naopak výrazně nižší je na Zlínsku.

Postupně roste průměrná škoda, kterou zloději způsobují. Nejvyšší je v Praze, kde při jedné krádeži přesahuje podle policie čtyřicet tisíc. „Drobných krádeží levnějších kol meziročně ubylo. Oproti tomu nám ale klienti hlásili škody na dražších modelech. Průměrná škoda u odcizeného kola byla loni téměř 50 tisíc korun,“ popsal Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny.

Nedostatečné zabezpečená kola lákají zloděje

Prevencí proti krádeži kola je jeho důkladné zabezpečení. Základem je kvalitní zámek, důležité je také najít kolu bezpečný parkovací prostor. Pokud stojí ve společných prostorách domu, například na chodbě, ve sklepě či kočárkárně, je potřebné dbát na uzamykání společných prostor i přímo kol. Pro větší bezpečnost je možné pořídit si bezpečnostní stojan nebo celý bezpečnostní systém.

Pokud však člověk nemá možnost svůj bicykl uzamknout uvnitř, měl by vybírat ulice, které nejsou odlehlé ani příliš frekventované. Pokud je to možné, postavit ho pod kameru. Bicykl je vždy nutné zajistit zámkem, a to i v případě, že si člověk jde jen odskočit například do obchodu.

Pokud i tak kolo zmizí, šance na nalezení se zvyšuje jeho registrací, kterou v některých místech provádí policisté či strážníci, případně lze využít komerční služby Centrální registr jízdních kol. Pomůže také zabezpečení GPS lokátory a alarmy. Zejména u dražších kol nebo elektrokol se vyplatí je také pojistit.