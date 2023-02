Spotřeba kávy v zemi se dlouhodobě pohybuje nad dvěma kilogramy na osobu a rok a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by si Češi chtěli svůj ranní šálek odepřít. Snaží se proto šetřit na ceně. „Obecně vidíme přesun poptávky do levnějších segmentů, pozorujeme také zvýšený zájem o kávu v akcích,“ potvrdil trend Michal Kuzmiak ze společnosti Tesco.

Čtyři z pěti v akci

Omezování spotřeby kávy nepozorují ani v Kauflandu, zato si však všímají, že nakupující častěji dávají přednost zrnkové kávě a kapslím. „Podíl kávy prodané v akcích je vysoký. U některých produktů dosahuje až 80 procent,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Dlužno poznamenat, že káva v supermarketech bývala ještě docela nedávno podstatně dražší než dnes. Před pěti lety se cena sta gramů rozpustné kávy pohybovala kolem stokoruny, zrnková káva o stejné hmotnosti stála více než padesátku. Od té doby citelně vzrostly mzdy, takže dnes je káva pro Čechy navzdory momentálnímu zdražování dostupnější.

Drahý šálek venku

To ovšem neplatí pro hotové nápoje z automatů či kaváren. Jejich cena totiž mírně roste prakticky neustále bez ohledu na to, kolik zrovna stojí kávová zrnka na světových trzích či na pultech supermarketů. Za posledních deset let se tak cena kelímku kávy z automatu zvýšila o více než polovinu.

Přehledné srovnání akčních cen: Drahota žene lidi ke slevám, i tak si připlatí

Šálek cappuccina, jehož cenu v jednotlivých zemích porovnává server Numbeo, vyjde v Česku v průměru už na rovných šedesát korun. To je víc než v zemi jeho původu – v Itálii. Tuzemské kavárny tak patří k těm nejdražším v zemích bývalého východního bloku.

Češi přitom nepatří k největším milovníkům kávy na kontinentě. Těmi jsou seveřané, kteří ročně vypijí takový objem tohoto nápoje, že je na něj potřeba přibližně deset kilogramů zrn. Výrazně vyšší spotřebu než Češi mají nejen sousední Němci, Rakušané, ale i Slováci.