Češi si oblíbili kola: Podívejte se, jak jsou na tom cyklotrasy ve vašem kraji

Co Čech, to cyklista. Ve volném čase do sedla jízdního kola usedne přes osmdesát procent Čechů. Nejčastěji jezdí s rodinou či přáteli, necelá třetina preferuje vyjížďky o samotě, ukazují data společnosti Sazka. Kolik mají lidé v tuzemsku k dispozici cyklotras a jak se jezdí ve městech, zjišťovala datová redakce Deníku.

Jezero Most. Na snímku cyklotrasa vedoucí přes pláž. | Foto: Deník/Martin Vokurka