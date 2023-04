Zatímco loni touto dobou byla v Česku situace týkající se sucha velmi vážná, letos zatím výrazné problémy nejsou. Zemědělci přesto hledí do budoucnosti s obavami.

I takto se v minulosti sucho odrazilo na české krajině. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Až do poloviny března se zdálo, že letos bude v české krajině vody dostatek. Podle portálu Intersucho vláha chyběla na méně než desetině území. V posledních dnech se ale situace zhoršila a v některých oblastech už opět pociťují výrazné sucho.

Zadržet vodu v zemi pomáhají i dotace. Ovšem jenom někomu

Na jihu Čech a Moravy začalo jaro dřív než obvykle, sever se drží průměru. „Teploty vzduchu byly jako na houpačce,“ hodnotil portál počasí v jedenáctém týdnu roku 2023. Zároveň upozornil na zprávu mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu, podle které planeta už v příštím desetiletí dosáhne kritické úrovně oteplení o 1,5 stupně Celsia.

Mapy, které co týden vydává portál Intersucho, poměřují současný stav s průměrem let 1961 až 2010. Zvolené srovnávací období může být zdrojem zkreslení. „V místech, která se již před 20 až 30 lety se suchem potýkala, se oranžová nebo červená barva neobjeví. Za posledních 10 až 15 let se navíc na mnoha místech zemědělské sucho bohužel stává novým normálem,“ konstatoval prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Vedle vysychající krajiny přidává statkářům vrásky i to, že letošní zima byla, navzdory sněhové nadílce před Vánoci, teplá. Na polích se tak množí škůdci, především hraboši. Zemědělci proto dávají přednost odolnějším odrůdám a ozimým plodinám. „Dokážou pracovat s podzimní vláhou a jsou schopné odolat jarním přísuškům,“ vysvětlil Doležal.

Česko zažívá nejhorší sucho za 500 let. Jeho konec je v nedohlednu

Mapa sucha přitom ukazuje značné regionální rozdíly. Zatímco na Třeboňsku nebo v okolí Skutče už nyní panuje místy až extrémní sucho, na většině území středních a západních Čech zatím nic takového nehrozí. Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství České republiky (ASZ ČR) Jaroslava Šebka proto mnozí sedláci dopad klimatických změn na úrodě nepocítí, zatímco jiní spláčou nad výdělkem. „Dokud není úroda pod střechou, nelze situaci dopředu hodnotit. Platí však, že se budeme muset nějak přizpůsobit,“ uvedl Šebek.

Takto se sucho odráží na české krajině:

Zachytit každou kapku

S nedostatkem vláhy v půdě bojuje i další člen ASZ ČR Roman Koutek, který hospodaří na Olomoucku. „Za poslední dva měsíce napršelo v našem regionu zhruba jen 15 milimetrů, což je opravdu málo, a předpovědi deště nejsou nijak příznivé,“ prohlásil. Loni přitom byla v kraji situace ještě horší, už v polovině března trápila oblast až extrémní, tedy nejvážnější, sucha.

Inovativní metoda zadržování vody na lesní půdě:

Zdroj: Youtube

Jednou z možných reakcí sedláků na případné sucho je uspíšit veškeré jarní práce a využít zbytků vláhy v půdě po zimě, jak jen to jde. „To má ale i svá rizika v podobě možných škod případnými pozdějšími mrazíky,“ upozornil Šebek.

Do budoucna proto sedláci uvažují také o pěstování plodin méně náročných na vodu a o změnách technologií pěstování plodin. Změní se i přístup ke krajině a životnímu prostředí.