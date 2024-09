Téměř třetina voličů ze třinácti krajů přišla v pátek a sobotu vhodit svůj hlas do volebních uren v krajských volbách. Byla to druhá nejnižší volební účast v historii, méně lidí přišlo k volbám pouze v roce 2004. Jak lidé volili a zda využívali své preferenční hlasy, mapovala datová redakce Deníku.

Jasným vítězem letošních voleb do zastupitelstev krajů se s 292 mandáty stalo hnutí ANO, které dominovalo v deseti ze třinácti krajů. Ve dvou z nich, v Moravskoslezském a Karlovarském kraji, hnutí navíc od voličů získalo většinu mandátů, a nemohou ho proto vyšachovat ostatní strany, které by po volbách vytvořily koalice s převahou v zastupitelstvech.

Pouze ve třech krajích pak byly silnější jiné strany. V Libereckém kraji ANO předstihlo hnutí Starostové pro Liberecký kraj. U Jihomoravanů zabodovala koalice SPOLU (trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09) v čele s dosavadním lidoveckým hejtmanem Janem Grolichem a v Jihočeském kraji se vítěznou stranou stala ODS s hejtmanem Martinem Kubou. Ten už oznámil, že utvoří jednobarevnou vládu.

Jan Grolich o povolebních vyjednáváních o nové koalici v Jihomoravském kraji. | Video: Deník/Ľubomíra Závodská

Preferenční hlasy a vzestupy

Při hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů mohli lidé využít preferenční hlasy. Někteří voliči tak dávali přednost kandidátům na nižších místech listiny. Kroužkovat mohli až čtyři favority. Aby kandidát přeskočil výše nominované, zakroužkovat ho muselo alespoň pět procent voličů strany. V případě, že byl počet preferenčních hlasů kandidátů totožný, o pozici rozhodlo původní vyšší postavení na kandidátce.

Nejvíce preferenčních hlasů napříč Českem získal lídr trojkoalice SPOLU a obhajující hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Svůj přednostní hlas mu dalo 46 854 voličů. Před čtyřmi lety získal více než dvanáct tisíc preferenčních hlasů a byl třetím nejkroužkovanějším kandidátem v republice.

Ve volebním štábu Grolich uvedl, že by rád pokračoval v současné koalici. „Na kraji jsme teď měli naprosto skvělé a přátelské vztahy se Starosty, se kterými počítáme, že budeme pokračovat dál. Na dálku musím pozdravit i Piráty, kde je mi lidsky opravdu líto, že spolu takto úzce nebudeme dál spolupracovat,“ okomentoval hejtman. Poukázal přitom na to, že vládní strana vypadla ze zastupitelstva.

O osm tisíc hlasů méně získal Martin Kuba (ODS), dosavadní hejtman Jihočeského kraje. Pomyslnou bronzovou medaili v počtu preferenčních hlasů obdržela s více než osmnácti tisíci přednostními hlasy hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

Do top desítky nejpreferovanějších kandidátů v Česku se dostali další dva kandidáti ze Středočeského kraje – Karel Havlíček z ANO s dvanácti tisíci hlasy a pátým místem za celou republiku, a také Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) na desátém místě s osmi tisíci hlasy.

Právě preferenční hlasy Havlíčkovi pomohly se z poslední sedmdesáté pozice na kandidátce ANO vyšvihnout na první místo a přeskočit tak i lídra Tomáše Helebranta. „Karel je Bůh. To, co udělal ve Středočeském kraji, je neuvěřitelné. Odmakal to hospodu po hospodě, on to dal," okomentoval předseda ANO Andrej Babiš.

Čtvrtým nejpreferovanějším kandidátem byl Josef Bělica z ANO v Moravskoslezském kraji s více než sedmnácti a půl tisíce hlasy. Moravskoslezský Ivo Vondrák na kandidátce Starostů a osobností pro kraj se díky 9,8 tisíce preferenčních hlasů stal šestým nejvolenějším.

Kroužkovalo se všude

Hojně kroužkovali i voliči ze Zlínského kraje. Sedmým nejpreferovanějším se s necelými 9,7 tisíce hlasů stal Radim Holiš z ANO a devátým s více než 8,1 tisíce hlasů lidovec Jiří Čunek na kandidátce K21 Zlínský kraj 21. století. Na osmém místě se zhruba 8200 hlasy pak skončil jihomoravský kandidát lidovec Jan Zámečník ze SPOLU.

V Plzeňském kraji nejvíce preferenčních hlasů získal s 5159 hlasů Roman Zarzycký z ANO, v Ústeckém kraji s 6772 hlasy Richard Brabec z ANO, v Karlovarském kraji s 7528 hlasů Jana Mračková Vildumetzová z ANO, která navíc v současně probíhajících volbách do Senátu získala v Sokolově nadpoloviční většinu hlasů a již po prvním kole se tedy stala senátorkou.

Nejvíce kroužků - 7788 hlasů - v Libereckém kraji napočítaly volební komise u Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj. Na Vysočině nejvíce voličů hlasovalo pro člena ODS Vítězslava Schreka z kandidátky Společně se Starosty pro občany, dostal 5599 hlasů, v Olomouckém kraji u voličů nejvíce uspěl Ladislav Okleštěk z ANO, obdržel 6053 hlasy. Královéhradecký kraj ovládl občanský demokrat Martin Červíček na kandidátce Silní lídři pro kraj, dostal 7569 hlasů. Voliči v Pardubickém kraji nejčastěji kroužkovali sociálního demokrata Martina Netolického na kandidátce 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, dali mu 7938 hlasů.