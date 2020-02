Pět procent mladých lidí si své první nahé fotky pořídilo pod tlakem, který jim byl nepříjemný, svěřili se v průzkumu pro Českou radu dětí a mládeže.

17 let. Průměrně v tomto věku si pořizují mladí lidé svoje první nahé fotky. Ale ve věkové skupině teenagerů je to pouhých 15,2 roku, kdy se poprvé vyfotí nebo natočí nazí. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Do kin zamířil dokumentární film V síti o sexuálním zneužívání dětí na internetu. Deník se v této souvislosti podíval na to, jak se o pár let starší mládež a mladí dospělí stavějí k pořizování svých nahých fotek, kolik z nich je už poslalo někomu jinému či kdo byl kvůli tomu šikanován a vydírán.