Na pláži, v hromadné dopravě, v hospodě i na procházce se psem chtějí být Češi online. V roce 2023 používalo internet v mobilu téměř osm z deseti Čechů starších 16 let, před deseti lety to byly pouze dvě osoby z deseti. Kolik lidé za data největších operátorů zaplatí, zjišťovala datová redakce Deníku.

Mobilní telefon je nejrozšířenější digitální technologií. Podle odhadů Mezinárodní telekomunikační unie má na světě telefon 78 procent lidí. Zatímco na začátku tisíciletí se v Česku nacházel ve třech z deseti domácností, dnes ho nalezneme až u 99,6 procent domácností.

Především díky rozšíření chytrých telefonů využití datových služeb roste. Právě chytré telefony v loňském roce využívalo 82 procent lidí, klasický tlačítkový telefon pak do rukou vezme 18 procent Čechů. Využití různých typů telefonů se různí i s věkem, podle Evy Myškové Skarlandtové z Českého statistického úřadu (ČSÚ) chytrý telefon používá více než 95 procent lidí ve věku od 16 do 64 let. „Naopak mezi lidmi nad 75 let si k chytrému telefonu našlo cestu zatím 24 procent osob, před pěti lety to byla ale pouze 4 procenta,“ doplnila Myšková Skarlandtová.

Datové balíčky navíc mohou nahradit i zájem o tarify s neomezeným voláním. Posílání SMS nebo dlouhé hovory z telefonního čísla se v posledních letech přesouvají na různé komunikační aplikace, které kromě přenosu zvuku a zasílání zpráv nabízejí také videohovory, možnost zasílání zvukových zpráv, videí či obrázků, a to vše zdarma. Nezbytné je právě pouze stabilní internetové připojení. Podle ČSÚ využívá ke komunikaci platformy jako Messenger nebo WhatsApp asi 77 procent Čechů starších 16 let. Před deseti lety tento způsob komunikace využívalo jen 27 procent osob.

Zájem o datové balíčky zaznamenávají také tři největší čeští operátoři Vodafone, T-Mobile a O2. Potvrzuje to i zástupkyně tiskového mluvčího společnosti Vodafone Kateřina Šantorová. „Neomezený datový tarif má u Vodafonu skoro polovina nefiremních zákazníků s měsíčními tarify a jejich podíl se za poslední dva roky zdvojnásobil,” popsala. Zájem o neomezené tarify mají také zákazníci O2. Podle mluvčí Veroniky Zachariášové neomezené tarify představují 44 procent všech nově aktivovaných mobilních služeb v balíčcích O2 Spolu a tento podíl dle ní každoročně roste.

Rostoucí potřebu být online kdykoli a kdekoli a s tím stoupající poptávku po neomezených datech uvádí i mluvčí společnosti T-Mobile Patricie Šedivá. „Spotřeba dat při porovnání let 2022-2023 stoupla o 39 procent,” okomentovala Šedivá.

Za provoz soukromého mobilu podle průzkumu Českého telekomunikačního úřadu Češi nejčastěji utratí mezi dvěma a pěti sty korun za měsíc. Takových plátců jsou dvě pětiny, pětina pak za tarif zaplatí mezi pěti a sedmi sty korunami. Méně za kredit či tarif zaplatí starší lidé. Levnější datové balíčky přitom nenajdeme ani v sousedních zemích.

Ušetřit na internetu v telefonu se však dá. Někteří čeští operátoři nabízejí například neomezená data nižších rychlostí. Příkladem může být Kaktus, virtuální operátor společnosti T-Mobile, který nabízí balíček 100 minut volání, 100 SMS zpráv a šest nebo šestnáct GB dat, po jejichž vyčerpání zákazník získá možnost surfovat neomezeně sníženou rychlostí 2 Mb/s. Cena za balíček s šesti GB dat v plné rychlosti je tři sta korun, s šestnácti GB dat čtyři sta korun. Podobně je na tom i GoMobile, kdy si k některým balíčkům lidé mohou zakoupit i “data nonstop”. Tato služba navíc vyjde na třicet korun měsíčně a zákazník po vyčerpání dat může být neustále online, a to rychlostí 256 Kb/s. Pohodlně tak zvládne odepsat, použít internetové bankovnictví, online mapy, aplikace s jízdními řády, aplikace o počasí nebo načte nenáročné webové stránky.

Při výběru tarifu je potřeba se také zajímat o podmínky smlouvy. Podle ředitelky spotřebitelské organizace dTest Eduardy Hekšové by lidé měli věnovat pozornost tomu, na jak dlouho je smlouva uzavřena nebo zda je cena fixní po celou dobu trvání či se může v průběhu času měnit. Doporučuje také prověřit operátora, zejména u menších a méně známých. Důležité jsou nejen recenze, ale například i doba působení na trhu. V neposlední řadě doporučuje srovnání nabídek konkurence. „V Česku je stále problém, že velká část nabídek je 'podpultových', takže i to samotné srovnání pro spotřebitele může být těžší,” dodala Hekšová.