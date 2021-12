Myslivci provozují tzv. praktickou ekologii, tvrdí jejich zástupci. A péče o kulturní krajinu se podle nich bez lovu neobejde.

Daňci. | Foto: František Novotný

S mírnou nadsázkou by se dalo říci, že koronavirus vyhnal myslivce do lesů. V období od loňského dubna do letošního března ulovili nejvíce jelenů, daňků a muflonů za posledních minimálně osmnáct let, vyplývá z podrobných dat Českého statistického úřadu.