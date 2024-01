Ačkoli se nemalá část Čechů během svátků pravidelně přejídá, pravdou je, že během týdne se člověk s normální váhou k obezitě neprojí. Přesto jsou začátkem každého roku slova jako „dieta“ či „zhubnout“ součástí mnoha konverzací. Jak jsou na tom Češi s nadváhou a obezitou dlouhodobě, zkoumala datová redakce Deníku.

Podle indexu tělesné hmotnosti má třetina českých žen nadváhu a 18 procent je obézních, mezi muži má nadváhu téměř polovina z nich a obézních je více než pětina. Vyplývá to z dat z roku 2019 publikovaných Eurostatem. Počet těch, kteří mají problémy se svou hmotností, přitom stále roste. Podle projekcí zveřejněných v dokumentu World Obesity Atlas 2023 v Česku do roku 2035 vzroste podíl obézních žen na více než třicet procent a podíl mužů bude dosahovat téměř čtyřiceti procent.

Zatímco u českých žen klesá podíl těch, které mají nadváhu či obezitu, s rostoucím vzděláním, v případě mužů jsou na tom nejlépe ti se základním vzděláním a nejhůře středoškoláci. Podíl těch, kteří váží víc, než by bylo ideální, je nejvyšší na venkově, a naopak nejméně jich žije ve velkých městech. Obezitou pak trpí obyvatelé s nižšími příjmy více než ti s příjmy vysokými.

Podíl lidí s obezitou či nadváhou roste s přibývajícím věkem, nejvíce jich je mezi Čechy ve věkové kategorii 65-74 let, nejméně naopak mezi mladými do 25 let.

Česko je se svými 60 procenty dospělé populace s nadváhou či obezitou čtvrté nejhorší v Evropské unii, hůře na tom jsou už jen obyvatelé Malty, Chorvatska a Islandu. Zásluhu na tom mají především muži, kteří jsou v žebříčku také na čtvrtém místě, zatímco ženy jsou dvanácté ze třiceti států. Ve všech sledovaných zemích jsou vyšší podíly obézních a s nadváhou mezi muži než ženami. Nejmenší rozdíl mezi procentem mužů a žen je v Turecku. V Česku je naopak tento rozdíl druhý nejvyšší, hned po Lucembursku.

Příčin obezity je mnoho a vzájemně se ovlivňují. Patří mezi ně například genetické faktory, psychika, hormonální problémy či rychlost metabolismu. „Obezitu nelze chápat jako pouhou nerovnováhu mezi tím, co člověk sní, a tím, co spálí pohybem. Takový pohled je příliš jednostranný. Obezita je velmi komplexní problém a stojí za ní řada různých faktorů,“ upozornila lékařka zaměřující se na obezitu Klaudia Hálová Karoliová.

Doplnila, že lékaři dnes znají přes sto možných příčin nebo rizikových faktorů obezity. „Některé dokonce souvisejí se životním prostředím. V poslední době se hodně mluví také o střevním mikrobiomu, který má také významný vliv na metabolismus,“ podotkla.