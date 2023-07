Datová redakce Deníku ve spolupráci s Portálem nehod připravila aktuální mapu nejrizikovějších míst na tuzemských silnicích a dálnicích.

Kde v Česku raději sundat nohu z plynu a kde je naopak bezpečno? Většinu kritických úseků bychom na mapě nehodovosti nalezli i v minulosti. Najdou se však mezi nimi i pozitivní výjimky. Jednou z nich je silnice I/33 z Hradce Králové přes Jaroměř do Náchoda, která dříve okupovala přední místa žebříčku nejrizikovějších dopravních tepen. Frekventovaný mezinárodní tah totiž zčásti nahradila bezpečnější dálnice D11.

Aktuální mapa rizikových míst zobrazuje téměř 700 lokalit nejčastějších dopravních nehod v uplynulých dvou letech. „Jsou to místa, kde se stane větší množství nehod, které něco spojuje. Může to být například nepřiměřená rychlost, předjíždění, nedání přednosti nebo nepozornost. Mimo města a obce je to nejčastěji rychlost, ve městech zase nedání přednosti,“ řekl Václav Hána ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Nepřizpůsobení rychlosti patří mezi nejtragičtější příčiny havárií, může za zhruba dvě pětiny střetů, které končí smrtí. „Nepřiměřená rychlost přitom nemusí znamenat překročení maximální povolené rychlosti. Většina nehod z rychlé jízdy vzniká právě tak, že řidiči nepřizpůsobili rychlost podmínkám a stavu vozovky nebo svým schopnostem, ale povolenou rychlost nepřekročili,“ vysvětlil Hána.

Kde si dávat pozor

Nejvíce rizikových míst se koncentruje do hlavního města a jeho okolí. Místem s nejvyšším počtem dopravních karambolů v uplynulých dvou letech je náměstí I. P. Pavlova na pomezí Nového Města a Vinohrad. Policie zde řešila celkem 107 dopravních nehod, při nichž se zranilo patnáct lidí. Škodu vzniklou při těchto nehodách pojišťovny vyčíslily na téměř dvacet milionů korun.

Ještě větší škodu, více než 120 milionů korun, napočítaly pojišťovny po šesti nehodách ve Frenštátě pod Radhoštěm u podjezdu v ulici Dráhy. Nejvíce zraněných, celkem sedmnáct, si vyžádaly havárie na silnici I/7 nedaleko Loun. Nejčastější příčinou nehod je zde vysoká rychlost.

(Ne)bezpečné evropské silnice

V evropském srovnání jsou silnice v tuzemsku stále méně bezpečné než na většině kontinentu, obzvláště v jeho severní a západní části. V Dánsku, Norsku a ve Švédsku připadá na milion obyvatel přibližně dvakrát méně obětí dopravních nehod než v Česku. Naopak nejhůře jsou na tom v Rumunsku, Bulharsku či Chorvatsku, kde však počet obětí střetů v posledních letech klesá rychleji, než je evropský průměr.

Letošní cenu organizace European Transport Safety za největší zlepšení bezpečnosti silničního provozu si odneslo Polsko. Země, jejíž infrastruktura i řidiči měli tradičně mizernou pověst, se v posledním desetiletí vyšvihla do lehkého podprůměru hned vedle České republiky.

„Díky investicím do silnic, novým předpisům a lepšímu vzdělávání zemřelo loni v Polsku při nehodách o 1 675 lidí méně než v roce 2012, což je pokles o 47 procent,“ kvitoval premiér Mateusz Morawiecki.