Aktuálně se Češi nemohou koupat na více než deseti místech. Nejvíce uzavřených vodních ploch ke koupání hlásí Vysočina. Kromě vodní nádrže Sedlice lidé nemohou do vody ani v přehradě Trnávka a v rybnících Kachlička a Ředkovec. Zákaz hlásí také vodní nádrž Orlík na Písecku nebo vodní nádrž Skalka na Chebu. Zaplavat si lidé nemohou ani v nádrži Olešná na Frýdecko-Místecku, v Plumlovské přehradě na Prostějovsku, ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku nebo v rybníku Dlouhý na Orlickoústecku. Vyhlásit zákaz plánují hygienici i ve Varvažově na Ústecku. Několik dalších míst hygienici označili za nevhodné ke koupání.

Nejčastější příčinou zhoršení kvality vody jsou sinice. Ty mohou způsobovat například kožní vyrážky, rýmu, bolest hlavy, zarudlé oči nebo střevní a žaludeční problémy.

V loňském roce byla v Česku dle Evropské agentury pro životní prostředí ze sledovaných míst nejhorší kvalita vody na lipenské pláži Horní Planá a v Bíloveckém rybníku na Novojičínsku. Obě lokality byly hodnoceny stupněm 3 – tedy dostačující. V posledních dvaceti letech, za které jsou data k dispozici, přitom podíl vodních ploch, které jsou hodnoceny nejvyšším stupněm, tedy excelentní, vzrostl.

Většina míst v Česku má nyní podle webu koupacivody.cz, který spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, kvalitu vody dobrou. Celkové znečištění českých vodních ploch se dlouhodobě snižuje i přesto, že se v mnohých z nich stále objevují zbytky léků, antikoncepce nebo mikroplasty. Mezi nejčastější látky nalezené ve vodách patří léky na cukrovku či vysoký tlak nebo antidepresiva. Toto znečištění se týká zejména menších vodních toků, v současných koncentracích však podle Tomáše Hrdinky z Výzkumného ústavu vodohospodářství T. G. Masaryka nepředstavují pro člověka riziko. „Tyto mikropolutanty však ohrožují zdraví a chování citlivých živočichů, jako jsou ryby,“ řekl.

Nové lokality

V posledních letech v Česku také vznikají nové koupací lokality, a to například zatopením bývalých těžebních dolů. Vody v nich jsou navíc podle hydrobiologa Iva Přikryla z výzkumné neziskové organizace ENKI velmi čisté. „Pokud jde o velké povrchové lomy po těžbě uhlí, zatopené jámy mají u nás velmi dobrou kvalitu vody, o čemž nejlépe svědčí velká průhlednost i v letním období. Výjimkou je v některých případech vyšší koncentrace rozpuštěných látek, zejména síranů, “ sdělil Přikryl.

Podobně by to mělo být i u Komořanského jezera, které podle společnosti Sev.en vznikne v místech lomu ČSA nedaleko Litvínova. „Budoucí jezero na dně zbytkové jámy Lomu ČSA má potenciál stát se rezervoárem kvalitní vody pro celý region. Kvalita vody v jezeře bude ovlivněna především podložím budoucího dna, a to čistotě vod pod Krušnými horami přeje,“ uvedl hydrolog ze skupiny Sev.en Petr Urban.

V rámci Evropské unie je pak koupání bezpečné až v pětaosmdesáti procentech vodních ploch určených k rekreaci. Podle analytika Evropy v datech Milana Maříka lze nádrží vhodných ke koupání ve státech EU nalézt více než 20 tisíc. „Ačkoli můžeme vodu většinou považovat za bezpečnou z hlediska koupání, stále zůstává poměrně znečištěná, a to například dusičnany či mikroplasty,“ okomentoval Mařík.

Dodal, že situaci zhoršuje i zvyšující se teplota a častější výskyt přívalových dešťů. Nejlepší podmínky pro koupání nabízí Kypr, Řecko a Chorvatsko, nejhůře jsou na tom naopak vody Albánie.