Češi už do lázní nejezdí jen na tradiční léčení a rehabilitace, stále častěji přijíždí i na různé relaxační a wellness pobyty. Kromě zdravotních procedur a minerálních pramenů lákají lázeňské komplexy návštěvníky také na historii nebo architekturu. Kam do lázní jezdí nebo s čím se léčí, zjišťovala datová redakce Deníku.

Lázeňská rehabilitační péče může být poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu. V takovém případě ji navrhne ošetřující lékař a hradí zdravotní pojišťovna. A to buď částečně, nebo v plné výši pobytu. V roce 2022 se na náklady zdravotních pojišťoven vydaly do lázní více než 102 tisíce dospělých. Většina z nich měla pobyt uhrazený v plné výši, necelých pět tisíc hostů si pak pobyt z části muselo platit. U dorostu a dětí pak pojišťovny platily pobyty celé. Dohromady jich do lázní vyjelo přes devět tisíc.

Dospělí, kteří mají pojišťovnou hrazený celý pobyt, stráví v lázních průměrně 24 dní. O zhruba čtyři a půl dne méně lázeňských procedur zažijí ti, kteří musejí část pobytu platit sami.

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy hrají lázně významnou roli nejen v procesu léčby a rekonvalescence, ale také v prevenci onemocnění. „Aktuálně se začíná hovořit o tom, že lázně by se mohly stát určitými centry pravidelné prevence a zároveň odměnou těm, kteří o své zdraví pečují a šetří zdravotnickému systému pozdější vysoké výdaje za léčení,“ uvedl Bláha.

Do lázní se však člověk může dostat i kompletně na své náklady. Jako samoplátce může absolvovat léčebné i relaxační a wellness pobyty. U léčebných, které jsou zaměřeny na lázeňskou léčbu a prevenci, není nutné lékařské doporučení. Léčebný plán s vhodnými procedurami klientovi sestaví lázeňský lékař na základě vstupní prohlídky. Wellness a relaxační pobyty slouží především k odpočinku, načerpání energie a regeneraci. Takové pobyty bývají nejkratší, lidé mohou do lázní přijet například jen na víkend či týden.

Celkově se v loňském roce lázeňská zařízení postarala o 925 tisíc hostů, kteří v zařízeních strávili v průměru 6,9 noci. Více než 540 tisíc návštěvníků bylo z Česka. Před deseti lety do lázní na ozdravné i relaxační pobyty přijelo asi o 160 tisíc hostů méně, ale pobyty byly delší.

O české lázně je zájem i v zahraničí. Hostů z ciziny bylo v loňském roce přes 380 tisíc. Do českých lázní nejčastěji zavítají Němci, kterých přijelo více než čtvrt milionu. Velký propad naopak nastal u hostů z Ruska. Zatímco v roce 2013 jich do Česka za lázněmi vyjelo přes sto tisíc, loni jich zařízení evidovala pouze čtyři tisíce. Více jezdí Slováci, Poláci nebo Nizozemci. Zahraniční hosté se oproti českým v lázních zdrží kratší dobu, v průměru jen 4,8 noci.

Podle ředitele České centrály cestovního ruchu CzechTourism Františka Reismüllera jsou nejvyhledávanější české lázně ty v Karlovarském kraji. „Pokud jde o počet příjezdů a přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních, jednoznačně vede Karlovarský kraj. Z celkového počtu přenocování tvoří téměř 70 procent. V případě cizinců je to dokonce téměř 95 procent,” popsal.

Do lázní s astmatem i artrózou

Více než polovina dospělých do lázní jezdí s problémy pohybového ústrojí, jako je například osteoporóza, revma, artróza, nebo také po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích. Mladiství v dorostovém věku (tedy od čtrnácti let) se v lázních nejčastěji léčí s nemocemi nervového aparátu, do kterých lékaři řadí například nemoci obvodových nervů, záněty centrálního nervstva, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemoc, stavy po mozkových příhodách nebo stavy po poranění a operacích mozku, míchy nebo nervstva.

Děti do lázní nejčastěji přivedou problémy dýchacího ústrojí. Mezi časté problémy patří chronické nebo opakující se záněty průdušek, opakované a chronické záněty plic, astma a stavy po operacích a traumatech horních a dolních dýchacích cest a plic.

V roce 2022 bylo pacientům v lázních poskytnuto více než dvanáct a čtvrt milionu léčebných výkonů. Nejčastěji se pacienti setkali s rehabilitacemi (21 %), vodoléčbou a masážemi (17 %) a elektrofyzikálními výkony (12,5 %).

Do lázní se lidé mohou vydat i za nejrůznějšími edukačními programy. „Z fondu prevence přispíváme například diabetikům nebo pacientům s roztroušenou sklerózou na edukačně-motivační programy,” uvedla mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky Jana Schillerová. Na alespoň třídenní pobyty přispívá pojišťovna dvěma tisíci korunami, a například diabetici se na pobyt mohou vydat do lázní v Luhačovicích.