Nejstarší jsou města v Sudetech. Covid vzal seniorům až rok života

Každý pátý Čech je starší 65 let. Covid-19 sice nezastavil stárnutí české populace, zato však trpce zkrátil naději dožití, a to až o rok u žen i mužů. Deník se podíval na to, kde v republice je aktuálně nejvíce dříve narozených.

Česko stárne. Každý pátý Čech je starší 65 let | Foto: Deník / Kamil Košun