Už zítra slavnostním ceremoniálem plujících lodí se sportovci po řece Seině započnou XXXIII. letní olympijské hry. Probíhat budou až do 11. srpna a do Francie se vrátí přesně po sto letech. Češi letos vyslali 112 sportovců z celé republiky, kteří se o medaile se světovými špičkami utkají ve 23 sportech. Jak se na letních olympijských hrách českým sportovcům dařilo v minulosti, mapovala datová redakce Deníku.

Od vzniku samostatné České republiky nadějní sportovci pojedou na letní olympiádu reprezentovat naši republiku už poosmé a prozatím si z her pokaždé odvezli zlato. Průměrně Češi na každých světových hrách vybojovali necelých deset cenných kovů. Nejúspěšnější letní olympijské hry zažili olympionici v roce 1996 v Atlantě, před 12 lety na hrách v Londýně nebo před třemi lety v Tokiu. Na každé z výše uvedených olympiád se reprezentanti radovali z jedenácti medailí, z toho byli shodně čtyři zlaté.

Celkově pak na olympijských hrách Češi získali sto medailí, z toho dvě třetiny na letních hrách a třetinu na zimní olympiádě. Nejúspěšnějšími letními olympijskými vítězi se se dvěma zlatými medailemi stali Štěpánka Hilgertová (slalom na divoké vodě), Barbora Špotáková (atletika – hod oštěpem), Martin Doktor (rychlostní kanoistika), Jan Železný (atletika – hod oštěpem) a Lukáš Krpálek (judo).

Disciplíny i úspěchy paralympioniků

Atletika, kanoistika, sportovní střelba nebo tenis. To jsou medailově nejúspěšnější disciplíny českých reprezentantů. Nejvíce medailí nasbírali čeští olympijští zástupci v atletice. Za sedm olympiád zvítězili pětkrát, dvakrát se umístili druzí a osmkrát se postavili na bronzový stupínek. Pěti zlaty se pyšní také kanoisté – tři zlaté medaile visí na krku slalomářů na divoké vodě, dvě zlata pak patří zmiňovanému Martinu Doktorovi z rychlostní kanoistiky.

Podle předsedy Českého svazu kanoistů Stanislava Ježka mohou být úspěchy českých sportovců nejen z olympijských her pro mnohé motivací. „Úspěchy přivádí lidi nejen k nám do klubů, ale také ke sledování sportu. I díky medailovým úspěchům na těch nejvyšších soutěžích a zejména olympiádě se dostanou do povědomí i dříve méně viditelné sporty, které si poté sami lidé chtějí vyzkoušet,” popsal. Hlavní motivací ke sportování by však podle něj neměla být vidina medaile či úspěchu, ale radost z pohybové aktivity.

Kanoistika coby sport zahrnuje celou řadu disciplín. Kromě olympijských soutěží ve vodním slalomu, rychlostní kanoistice a kayak crossu mohou lidé vyzkoušet také sjezd na divoké vodě, paddleboarding, dračí lodě nebo třeba maraton po hladké vodě.

Od rozdělení Československa se daří také našim sousedům. Slováci si z olympijských her přivezli celkem 42 medailí, z toho 32 z letních sportů. Nejúspěšnější jsou v kanoistice, kde vybojovali celkem dvacet medailí, z toho osm zlatých, sedm stříbrných a pět bronzových.

Velmi úspěšní jsou na největší světové sportovní soutěži také paralympionici. Ti na letních paralympiádách od roku 1996 získali 137 cenných kovů. Třiačtyřicetkrát kolem krku sportovců visela zlatá medaile, 44krát stříbrná a padesátkrát bronzová. I letos je mezi reprezentanty spousta medailových nadějí.

Zájem o paralympiádu má zvýšit také kampaň s názvem Stejní, ale jiní. „Chtěli jsme poukázat na to, co parasport a běžný sport spojuje, ale zároveň s nadsázkou a černým humorem upozornit na rozdíly,“ popsala kampaň ředitelka marketingu a médií Českého paralympijského výboru Tereza Eliášová.