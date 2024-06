Že je Česko národ pivařů, asi nikoho nepřekvapí. Od vzniku samostatného státu drží Češi v evropských i světových žebříčcích první příčku v konzumaci piva. Kolik ho Češi vypijí a kolik za něj utratí, zjišťovala datová redakce Deníku.

Jestli k České republice něco neodmyslitelně patří, tak je to pivo. V poledních měsících ale jeho cena v hospodách roste. V každém kraji ovšem jinak. Podívejte se. | Foto: Deník/Petr Vaňous

Asi tři a půl deci piva vypije průměrný Čech každý den, a to včetně kojenců nebo abstinentů. Pokud by se pivnímu potěšení oddával například jen jeden den v týdnu, musel by vypít asi dva a půl litru piva. Vyplývá to z dat Českého svazu pivovarů a sladoven. V porovnání s rokem 2022 však pivaři loni zkonzumovali o osm litrů pěnivého moku na hlavu méně, i přesto však v Evropě ani ve světě nemají v tomto nelichotivém žebříčku konkurenci.

Více než polovina Čechů preferuje tradiční ležáky se stupňovitostí 11-12°. I letos pokračuje trend obliby nealkoholického piva a míchaných nápojů na bázi piva, takzvaných beer mixů. Podle ekonoma z České zemědělské univerzity Tomáše Maiera se zejména mladší generace nespokojí jen s ležáky, ale vyhledává méně tradiční druhy piv, jako jsou například kyseláče. „Segment nealkoholických piv pak roste nejen díky příklonu části společnosti k takzvaně zdravějšímu způsobu života, ale i díky rostoucí motorizaci. Dalším důvodem je i stále se rozšiřující nabídka nealkoholických piv a jejich rostoucí kvalita,“ doplnil Maier.

Největší zájem je o pivo ve skleněných lahvích, do kterých pivovarníci loni stočili dvě pětiny celkové produkce. Zájem mají Češi i o pivo v plechovkách (20 procent), necelá třetina se stáčí do sudů.

Spotřeba čepovaného piva v hospodách dlouhodobě klesá, po mírném nárůstu v roce 2022 došlo loni k opětovnému poklesu prodeje piva v hospodách a restauracích na 30 procent z celkové produkce. S výjimkou covidových let se jedná o historické minimum. O patnáct let dříve se přitom více než polovina českého piva vypila v restauračních zařízeních.

Jedním z důvodů, proč dlouhodobě klesá podíl piva vypitého v hospodách, může být i nárůst jeho ceny. Podle statistik aplikace a systému QR plateb Qerko z března až května letošního roku si lidé při návštěvě restaurace či hospody průměrně vychutnají necelá tři piva a jejich pivní útrata činí kolem 155 korun. Nejdražší útratu a nejvíce vypitých piv hlásí restaurace a hospody v Karlovarském kraji. Zatímco pivaři v Praze zaplatí za půllitr piva průměrně 63 korun, v Olomouckém kraji za půl litru zlatavého moku zaplatí o třináct korun méně.

Podle spoluzakladatele a CEO společnosti Qerko Lukáše Kovače se od loňského roku konzumace piva příliš nezměnila. „I přes rostoucí ceny piva za půllitr si Češi stále drží svůj průměr a konzumace zůstává stabilní. To ukazuje, že pivo zůstává neodmyslitelnou součástí české kultury a každodenního života,“ uvedl Kovač.

České pivovary loni uvařily asi 20 milionů hektolitrů piva. Z toho bylo 15,2 milionu hektolitrů určeno pro spotřebu v Česku, zbytek připadá na zahraniční export. České pivo se nejčastěji vyváží na Slovensko, do Německa a Polska. V loňském roce se snížil i dovoz piva, a to o více než pětinu.

Nedávné výsledky pivovarské soutěže PIVEX 2024 ukazují, že odborné porotě stejně jako v loňském roce nejvíce zachutnalo pivo značky Zubr. Zatímco v loňském roce zabodovalo světlé výčepní pivo Zubr Gold, letošním šampionem se stal světlý ležák Zubr Grand. Zubr bodoval také v soutěži České pivo 2023, kterou vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským.