Silné deště a rozsáhlé povodně v posledních dnech trápí téměř celou republiku. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka Česko ještě nikdy nezažilo povodně na tak rozsáhlém území. „Kromě Karlovarského a většiny Plzeňského kraje máme povodňové stupně a třetí povodňové stupně ve všech ostatních krajích. To jsme nikdy nezažili, ani v roce 1997, ani v roce 2002,“ uvedl pro Seznam Zprávy Hladík.

Rozdíl oproti předchozím velkým povodním je podle ministra i v připravenosti. „Věděli jsme to několik dní dopředu, mohli jsme se připravit. Nikdy jsme neměli čas na to, abychom aktivovali všechny složky,“ dodal.

Intenzita povodní závisí na několika faktorech. „Záleží například na tom, kolik srážek spadne, jak rychle a kde. Třeba teď vidíme velké škody v povodí Odry. Tam je to do velké míry způsobeno tím, že srážky spadly ve velké intenzitě do Jeseníků, kde hory svedly všechnu vodu do trychtýře. Voda poté proudí úzkým korytem, je jí tam moc a proudí rychle,“ okomentoval zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla.

Četnost povodní v celé Evropě může podle Evropské komise zvýšit i změna klimatu. „Jak velkou roli klimatická změna na aktuální povodňovou situaci hraje, je ještě příliš brzo říkat,“ okomentoval Přibyla. Přesnější posouzení by podle něj mohla nabídnout i potenciální studie.

Aktuální povodně sužují také okolní státy. Polsko čelí náporu vody z několika protržených protipovodňových hrází. Situace je nejhorší u jihozápadních hranic, tedy na hranici s Českem. Několik hrází se protrhlo i v Rakousku. Kritická situace je i v Rumunsku, kde úřady doposud ohlásily šest obětí.

Ničivé povodně v Česku

Ničivých povodní však Česká republika zažila již několik. Zde je krátký přehled těch největších.

Červenec 1997

Před dvěma měsíci uplynulo sedmadvacet let od doposud největších povodní na Moravě za poslední století. Voda tehdy zaplavila 536 měst a obcí v 34 okresech, poničila 29 tisíc obydlí a stovky dalších objektů. Celková škoda tehdy dosáhla více než 62 miliard korun, což byl asi osmdesátinásobek škod, které povodně ročně průměrně spáchaly v předcházejících letech. Evakuováno bylo téměř osmdesát tisíc lidí, o život jich přišlo padesát. Mnozí byli také zranění, například po vykolejení vlaku na trati mezi Bohumínem a Přerovem.

Podrobnému popisu tehdejších událostí se věnoval seriál Deníku Povodeň 1997 den po dni před dvěma lety.

Postižená oblast: 536 měst a obcí v 34 okresech, například části Ostravy, Otrokovic, Přerova, Olomouce

Oběti: 50 obětí

Počet evakuovaných: téměř 80 000 lidí

Škody: poškozeno 29 000 obydlí a stovky dalších objektů, škoda 62,6 miliard

Červenec 1998

O rok později ve východních Čechách došlo k další velké povodni, která si vyžádala šest obětí na životech. V nejpostiženějších oblastech za noc napršelo i 500 mm srážek, což tehdy byla téměř roční srážková hodnota v Praze.

Postižená oblast: východní Čechy, především v okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod

Oběti: 6 obětí + jedna nepřímá (dobrovolný záchranář při autonehodě)

Počet evakuovaných: více než 800 lidí

Škody: 1,927 miliardy korun

Srpen 2002

Další ničivé povodně na sebe nenechaly dlouho čekat. Postiženo bylo deset krajů a více než osm set obcí na většině území Čech a jihu Moravy. Povodeň se podepsala nejen na 19 lidských obětech, uhynulo při ní také 134 zvířat z pražské zoologické zahrady včetně nejznámějšího českého lachtana Gastona, který v rozbouřených řekách uplaval více než tři sta kilometrů. Celkové škody dosáhly více než 73 miliard korun, z přes třetinu připadlo na Prahu.

Seriál Povodeň 2002 den po dni připravila redakce Deníku také před dvěma lety.

Postižená oblast: 10 krajů, více než 800 obcí po celé republice

Oběti: 19 lidských obětí a 134 zvířat z pražské zoo

Počet evakuovaných: 225 000, nejvíce v Praze

Škody: 73,1 miliardy korun, více než třetina z toho v Praze

Březen - duben 2006

Jarní povodeň v roce 2006 zasáhla necelých 800 obcí, v sedmi krajích bylo nutné vyhlásit stav nouze. Povodeň si vyžádala 9 lidských životů a odhadovaná škoda přesáhla pět miliard korun.

Postižená oblast: 799 obcí

Oběti: 9 obětí

Škody: 5,6 miliardy

Červen a červenec 2009

I v roce 2009 se povodně v Česku vyřádily. Postižených bylo celkem osm krajů, ve kterých zemřelo 15 obětí. Nejhorší situace panovala v jižních a východních Čechách a také v Moravskoslezském kraji.

Postižená oblast: 8 krajů

Oběti: 15 obětí

Počet evakuovaných: několik tisíc lidí

Škody: přes 8,57 miliardy korun

Květen a srpen 2010

I o rok později se územím republiky valila velká voda. V jarních měsících povodně postihly především Moravu a Slezsko, v létě pak severní Čechy. Celkem zahynulo šest lidí.

Postižená oblast: na jaře Morava a Slezsko, v srpnu především severní Čechy

Oběti: 6 obětí

Červen 2013

Do letoška poslední velké povodně zasáhly sedm českých krajů a více než 1200 obcí v červnu 2013. Rozvodněné byly vodní toky v celém povodí Vltavy, značné části povodí Labe a Dyje. Při povodních o život přišlo patnáct lidí, šestadvacet tisíc jich muselo být evakuovaných. Škody přesáhly 15 miliard korun.

Postižená oblast: Přes 1200 obcí v sedmi krajích

Oběti: 15 obětí

Počet evakuovaných: víc než 26 000 lidí

Škody: více než 15,3 miliardy korun

Povodně však sužovaly české území již dříve. Například v 15. století po čtyřech dnech vydatných dešťů ucpalo připlavené dřevo Vltavu a Karlův most tak přišel o pět pilířů, jejichž oprava trvala více než 70 let. Nebylo to poprvé a ani naposledy, kdy valící se voda poničila českou památku.

O století dříve pak povodně zatopily 450 osad a vesnic a v období následovného hladomoru zemřely desetitisíce lidí.