Předčasné důchody jsou pro Čechy atraktivní. Zatímco na začátku tisíciletí se pro odchod do předčasného důchodu rozhodlo jen devět procent pracujících, nižší penzi kvůli dřívějšímu odchodu ze zaměstnání pobírá dnes již téměř třetina důchodců. Vyplývá to z dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Od října však přijde další změna. Jak se v čase měnil počet předčasných důchodců a komu se předčasný důchod vyplatí zjišťovala datová redakce Deníku.

V Česku je aktuálně více než 2 370 000 důchodců, z toho je zhruba tři čtvrtě milionu lidí v předčasném důchodu. Již navždy tak budou pobírat krácenou penzi. Zájem o předčasný důchod v posledních letech díky výhodným podmínkám prudce vzrostl.

Podmínky pro získání předčasného důchodu se však mění. Zatímco do října 2023 lidé mohli do penze předčasně odejít už pět let před dosažením důchodového věku, nyní jsou to pouze tři roky. Důchodový věk navíc není jednotný, liší se ročníkem narození a u žen i počtem vychovaných dětí. Od loňského roku je také předčasný důchod více krácený. Za každých započatých 90 dní se krátí o 1,5 procenta z výpočtového základu.

I letos čeká zájemce o předčasný důchod změna. Do konce září 2024 jim stačí prokázat dobu pojištění alespoň pětatřicet let, od října se tato podmínka zvyšuje na čtyřicet let. Lidé, kteří nemají splněné čtyři dekády důchodového pojištění, tak budou často muset čekat až na klasický starobní důchod. Do doby pojištění se kromě zaměstnání počítá například studium před rokem 2010, péče o dítě do 4 let nebo osobu závislou, vojenská služba nebo evidence na úřadu práce.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky mají nová pravidla zabránit upřednostňování předčasných důchodů před důchody standardními. „Cílem změn je omezit vysoký počet odchodů do předčasného důchodu a zajistit, aby tato možnost byla využívaná pouze ve specifických situacích, nikoli jako běžná volba pro vysoký počet žadatelů o důchod,“ vysvětlil Jurečka.

Před zvýšením potřebné doby pojištění z 35 na 40 let je podle mluvčí ČSSZ Jitky Drmolové možné očekávat mírný nárůst počtu žadatelů. „Značné množství důchodců s možným nárokem na předčasný či řádný starobní důchod na konci tohoto roku ovšem odešlo do předčasného starobního důchodu již v roce 2022 a 2023. Zatím evidujeme pouze vyšší počty dotazů,“ okomentovala Drmolová.

Možnost předčasného důchodu podle údajů z letošního března zvolilo při svém odchodu do penze více než 34 procent mužů a 30 procent žen, kteří jsou aktuálně ve starobním důchodu. Zatímco průměrný řádný starobní důchodce si přijde měsíčně na více než 20 600 korun, průměrný předčasný důchodce musí měsíčně hospodařit s částkou o šestnáct set korun nižší. V roce 2000 rozdíl činil necelé dvě stovky a průměrný předčasný důchodce pobíral asi 5750 korun.

Od ledna důchody stoupnou

Od ledna se starobním důchodcům jejich důchody zvednou, a to v průměru o 358 korun. Základní výměra důchodů stoupne plošně o 260 korun měsíčně, procentní výměra neboli zásluhová složka se zvýší o 0,6 procenta. Předčasné důchody se zvednou jen o základní výměru.

I přes to, že v období od zahájení předčasného důchodu až do doby dosažení standardního důchodového věku mají lidé omezenou možnost pracovat, přivydělat si mohou. Například při práci na dohodu o provedení práce s maximálním příjmem 10 000 korun měsíčně nebo při zaměstnání malého rozsahu s příjmem do čtyř tisíc za měsíc. OSVČ pak po odečtení výdajů nesmí přesáhnout částku 105 520 za celý rok 2024 nebo 8 794 za každý měsíc.

Komu se vyplatí jít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu nejčastěji odcházejí lidé na Třebíčsku, Znojemsku, Jesenicku nebo Jihlavsku, a to téměř pětačtyřicet procent. Naopak v Praze a Brně předčasný odchod do penze volí jen zhruba pětina lidí, kteří na něj mají nárok.

Stejně jako platy se kraj od kraje liší i výše důchodů. Největší předčasnou penzi dostávají lidé v okrese Mladá Boleslav, kde se výše trvale sníženého důchodu téměř rovná celorepublikovému průměru řádného důchodu. Nejmenší předčasné důchody pak pobírají lidé na Znojemsku nebo v Jeseníkách.

Podle ředitele společnosti ABC finančního vzdělávání Jana Lenera je ideální si nejdříve nechat předčasný i řádný starobní důchod propočítat. K vypočtení řádného důchodu lze využít například aplikaci IDA, výši předčasného důchodu by měla žadatelům sdělit ČSSZ.

Ekonomický rozměr ale nebývá jediným kritériem rozhodování. „Někteří lidé odcházejí do předčasného důchodu ze zdravotních důvodů nebo prostě proto, že už nemají tak dobré uplatnění na trhu práce,“ připomněl Lener.

Jednodušší rozhodování dle něj mají i lidé, kteří si na důchod předem uspořili vyšší sumy. Ti mohou využít například možnost předdůchodu nebo čerpat ze svých investic a majetku. „Takových lidí v populaci není málo. Je to dílem rozvinutého a stabilního systému možností spoření na penzi ve třetím pilíři, který v Česku máme,“ dodal Lener.

Právě předdůchod je pro mnohé atraktivní řešení, z práce totiž lidé mohou odejít až o pět let dříve, ale období před dosažením klasického starobního důchodu si musí financovat sami. Podmínkou odchodu do předdůchodu je mít na něj naspořeno v doplňkovém penzijním spoření a spořit minimálně deset let.

Na konci roku 2023 bylo v Česku 6 171 předdůchodců a průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 14 218 korun. Vyplácená měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 procent průměrné mzdy za předchozí rok, pro rok 2024 částka činí asi 12 728 korun.