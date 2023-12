Předvánoční nákupy? Češi jezdí k sousedům: Co láká v Polsku, co v Německu

Kosmetika, hračky, elektronika, ale i jídlo nebo oblečení. Vánoce se blíží a Češi berou obchody útokem. Na to, jak se aktuálně vyvíjejí útraty a co jezdí lidé nakupovat do okolních zemí, se zaměřila datová redakce Deníku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dva z pěti obyvatel Česka nakupují dárky v listopadu, průběžně během roku pořizuje vánoční dárky zhruba každý pátý. Vyplývá to z nového průzkumu. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Luboš Jeníček