Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o něco vyšší byl u žen (44,1 let) než u mužů (41,2 let). Od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let.

Jak se měnil takzvaný strom života v letech 1991 až 2021, si můžete proklikat v následující infografice:

Co se týče jednotlivých krajů, těmi "nejmladšími" jsou hlavní město Praha s průměrných věkem 41,6 roků a Středočeský kraj, jehož obyvatelům je v průměru 41,6 roků.

Bez zajímavosti určitě není, že právě v těchto dvou regionech žije už více než čtvrtina obyvatel České republiky. Za posledních deset let v nich (spolu s Jihomoravským krajem) také nejvíce obyvatel přibylo.

Čech a Češka 2022 aneb Jací budeme pohledem zajímavých čísel

Co vypovědělo sčítání o jednotlivých krajích? To si můžete proklikat v následující infografice: