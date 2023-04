Už za tři dny budou moci Češi oslavit nejnovější státní svátek - Velký pátek. Zatímco v některých zemích střední a východní Evropy počet volných dní v posledních letech vzrostl, v západní Evropě zůstává nízký, nebo dokonce klesá.

Mezi dny pracovního klidu se v Česku řadí nejen sedm státních, ale i sedm dalších svátků. Protože ale na první den v roce připadá po jednom z každé obou zmíněných skupin, volných dní je dohromady třináct. Některý z nich ovšem vždy připadne na víkend.

Nejmladším ze dní pracovního klidu je u nás Velký pátek, který pro Čechy znamenal volno poprvé v roce 2016. Církevní svátek přibyl, ačkoliv se v Česku ke křesťanství hlásí menšina obyvatel a ještě na počátku 90. let se tu psalo i slovo Velikonoce s malým v.

Svátky budou příští rok přidávat také v Rumunsku. Přibudou tam hned dva. Se šestnácti volnými dny tak Rumuni dostihnou dnes první Slovensko.

V některých západoevropských zemích naopak počet dnů volna snižují, naposled se tak stalo v Dánsku. Tam si od zrušení volna na Velký modlitební den 5. května slibují úsporu pro státní kasu v přepočtu asi 9,5 miliardy korun každý rok.

V Česku je odhad dopadu případného zrušení některého svátku nižší. „V současnosti by změna počtu pracovních dnů o jeden přinesla dopad na ekonomiku ve výši asi 5,6 miliardy korun. Pro veřejné rozpočty by to znamenalo dopad dvě miliardy korun ročně,” odhadl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Zákazy a omezení

Praktické dopady dnů pracovního klidu se v jednotlivých evropských zemích zásadně liší. Například ve všech okolních zemích je se svátky spojen i zákaz prodeje ve velkých obchodech. U nás je prodej zakázán pouze ve vybrané svátky a například v Pobaltí nechávají rozhodnutí na jednotlivých obchodnících.

Přehled cen na Velikonoce: Pečení beránka i mazance se prodraží, ušetřit ale jde

Omezení spojené se svátky se nemusí týkat jen nakupování. Ve většině německých spolkových zemí platí na Velký pátek (podobně jako v Den národního smutku) zákaz pořádání tanečních slavností a sportovních akcí.

Některé státy šly ještě dál a zavedly i restrikce týkající se prodeje v neděli. Ty platí v tradičně katolických zemích jako je Polsko či Rakousko, v Německu jsou v některých spolkových zemích zavřené obchody už v sobotu večer. Návrh zákazu nedělního prodeje předkládají poslanci i na Slovensku, kde se proti němu zvedá poměrně značná vlna nevole. Podobné protesty stály před několika lety po pouhém roce platnosti za zrušením zákazu prodeje v Maďarsku. Omezení se rušila třeba i ve Finsku či Itálii.