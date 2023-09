Více než čtvrtina Čechů nemá žádnou dlouhodobou rezervu k dispozici, každý pátý si ji ani nesnaží vytvářet. Jen polovina z těch, co spoří, dokáže odložit alespoň dva tisíce korun měsíčně.

Známá rada ekonomů zní, že člověk by měl mít pro případ nečekané lapálie v záloze částku odpovídající alespoň třem měsíčním příjmům. To v současnosti znamená alespoň sto tisíc korun. Jak ovšem zjistil jarní průzkum České spořitelny, Indexu prosperity, Sociologického ústavu Akademie věd a agentury Ipsos, kterého se zúčastnily dva tisíce respondentů, pro většinu lidí je to nedostižný luxus.

Téměř 29 procent populace si nevytváří vůbec žádnou dlouhodobou finanční rezervu. Jsou to nejčastěji lidé se základním vzděláním, kteří musejí z nízkých příjmů zaplatit nájem. Navíc žijí sami. Většina z nich se v minulosti pokoušela šetřit, ale dnes už jim zkrátka peníze navíc nezbývají.

Do zpěvu ovšem není ani těm, kteří jsou schopni nějakou tu korunu uspořit. Plných 55 procent Čechů totiž v průzkumu přiznalo, že se svým příjmem vychází jen obtížně, takže své měsíční úložky počítají spíš na stokoruny než na tisícikoruny. Jen necelých 24 procent dotazovaných ukládá na horší časy přes pět tisíc korun měsíčně. Doporučovanou stotisícovou rezervu tak má 60 procent Pražanů, ale jen 31,5 procenta obyvatel Karlovarského kraje.

Opatrnost se nevyplácí

Problematické je i to, kam lidé své úspory ukládají. Češi jsou totiž při výběru finančních nástrojů konzervativní až bojácní. Více než třetina účastníků průzkumu nechává své peněžní rezervy na běžném účtu, kde je požírá inflace.

„Tito lidé v podstatě přicházejí o peníze. Jen pro představu, pokud by měl někdo v roce 2000 naspořený milion korun a nebránil se proti inflaci, v roce 2022 by mu z této částky fakticky zbyla zhruba polovina,“ varuje manažerka finančního zdraví a zákaznické zkušenosti České spořitelny Monika Hrubá.

Člověk by měl podle ní mít při odchodu do důchodu v ideálním případě našetřené alespoň dva miliony korun, díky kterým by si mohl přilepšovat o zhruba osm tisíc korun měsíčně po dobu dvaceti let. Takovou sumou však disponují pouhá čtyři procenta lidí v předdůchodovém věku.

Rychlejší, ovšem rizikovější cesta k tučnému finančnímu polštáři vede přes investice do podílových fondů, akcií či komodit. Volí ji jen zlomek populace, mnohem častěji muži než ženy.