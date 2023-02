Ačkoliv má stále více rodin hluboko do kapsy, Češi myslí také na pomoc druhým. Ukázala to i letošní Tříkrálová sbírka. Tento rok se v ní vybralo o zhruba 20,5 milionu korun více než v loňském roce, a letošní sbírka je tak rekordní. Největší zásluhu na tom mají dobrovolníci s pokladničkami, peníze se ale sbírají též online či pomocí dárcovských sms. Do sbírky jde i výtěžek z Tříkrálového koncertu.