„Vzhledem ke zdražování cen obědů návštěvnost restaurací stále klesá. Dle našich dat vidíme, že lidé stravenky raději využívají na nákup potravin v obchodech,” říká mluvčí Sodexo Benefity Tereza Knířová.

To potvrzuje i průzkum MNForce pro Deník z přelomu září a října. Podle něj šetří nejvíc právě na jídle přes 22 procent respondentů, na alkoholu a cigaretách dalších skoro 11 procent z nich. To se projevuje i na jejich návštěvách restaurací, barů a hospod. Tyto podniky prakticky přestaly navštěvovat dvě pětiny respondentů, víc jak čtvrtina lidí do nich chodí méně často. Každý osmý respondent pak sice frekvenci návštěv nesnížil, ale cíleně v nich utrácí méně peněz.