Které důchody vzrostou a o kolik korun?

Zvyšovat se budou všechny důchody, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní. Porostou u nich obě složky, z nichž se důchody skládají. Všichni důchodci bez ohledu na to, kolik peněz pobírají, tak dostanou navíc 140 korun. O 5,1 procenta se rovněž zvedne zásluhová výměra důchodu. Ta je určovaná podle toho, kolik let lidé odpracovali a jaké výdělky za práci dostávali. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 825 korun, podle ministerstva by měl činit asi 19 500 korun.

Proč se důchody nyní zvyšují tak často?

Takzvaná valorizace vyrovnává penzistům jejich příjem vzhledem k rostoucí inflaci. „Všichni ti, kdo pobírají některý z důchodů, jsou velmi zranitelnou skupinou, na kterou v současné době rostoucí ceny citelně dopadají,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jak se tedy změní poměr důchodu k průměrné mzdě?

Zatímco na začátku letošního roku důchodci pobírali 42,5 procenta průměrné mzdy, v lednu příštího roku to má být 45,9 procenta. Reálná hodnota důchodu tak podle úředníků vzroste o 5,1 procenta.

Kolik peněz bude zvýšení důchodů stát státní pokladnu?

Ze státního rozpočtu na valorizaci důchodů podle návrhu ministerstva práce půjde dalších 28,6 miliardy korun. Celkové výdaje na důchody budou tedy v roce 2023 činit 659,7 miliardy korun.

Proč a jak nově zvýší starobní důchody výchovné?

Stát nově odmění rodiče za výchovu jejich dětí také zvýšením důchodu. Tomu z rodičů, který převážně pečoval o dítě, se zvýší starobní důchod o 500 korun za každé vychované dítě. Ženám, které důchod už pobírají, se výměra zvýší v závislosti na počtu vychovávaných dětí automaticky. Ministerstvo práce očekává, že se takto zvýší důchod asi 1,4 milionu žen. Budoucí důchodkyně (anebo důchodci) si o přiznání výchovného budou moci zažádat u České správy sociálního zabezpečení.