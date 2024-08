V Česku je dnes asi 65 tisíc včelařů, většina z nich je členy Českého svazu včelařů (ČSV). Ten v loňském roce evidoval přes 55 tisíc členů, z toho zhruba 14 procent žen včelařek. Nejsilnější věkovou skupinu členské základny tvoří včelaři ve věku 46 až 50 let, velké zastoupení mají i včelaři ve věku od 51 do 55 let.

O včelaření mají podle předsedkyně ČSV Jarmily Machové zájem i mladí, kteří řemeslo přejímají jak od svých příbuzných, tak například v zájmových kroužcích. „Máme asi 180 kroužků po celé republice, ve kterých je asi osmnáct set dětí. Děláme pro ně různé soutěže jako například Zlatá včela, kde si můžeme vyzkoušet, jak dobré děti jsou, a že jsou opravdu dobré,” popsala Machová.

Podle posledních dostupných dat z roku 2022 bylo v České republice 715 tisíc včelstev. Oproti posledním rokům, kdy počet stagnoval pod sedmi set tisíci, tak lze pozorovat mírný nárůst. Naopak historicky velký pokles nastal v zimě na přelomu roku 2007/2008, kdy byla celá střední Evropa postižena masivním úhynem včelstev kvůli přemnožení roztoče Varroa a tím způsobenému onemocnění varroáza. Kvůli ní se mírně snížily počty včelstev i v roce 2015. Za úhyn včel však nemůže jen roztoč Varroa. Pokles počtu včelstev je vidět například i na přelomu let 2011/2012, kdy za něj mohl nepříznivý klimatický vývoj.

Významný podíl na úhynu mají i virová a bakteriální onemocnění jako mor včelího plodu a hniloba včelího plodu. Za úbytek může také nedostatečná výživa, a to především jednotvárnost včelích pastev. Současné lesní ekosystémy jsou podle ministerstva zemědělství výrazně postiženy kalamitami, jako je sucho nebo lýkožrout smrkový, které mají za následek úbytek včelí pastvy.