České dráhy zvýší ceny přibližně o 15 procent jak u obyčejného jízdného, tak u akčních nabídek. „Průměrné zvýšení cen u Vázané jízdenky a Flexi zvýhodněné jízdenky bude obdobné jako v případě základního tarifu,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí drah Emanuel Vittek.

Do soboty 10. prosince lze pořídit jízdenky za původní ceny s platností až dva měsíce po nákupu. Kdo má tedy přesně naplánovanou cestu vlakem třeba i na začátku února, může se zdražení vyhnout.

Ceníky mění i druhý největší železniční dopravce v zemi. „RegioJet začátkem letošního roku přistoupil k výjimečnému plošnému zvýšení cen jízdného, a to přibližně o 15 procent v reakci primárně na výrazně rostoucí náklady na trakční energii,” uvedla mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová a dodala, že ceny palubního občerstvení se nemění.

Ostatní dopravci zvolili jinou taktiku. „Díky nízké provozní ekonomice našich jednotek a rostoucí poptávce po cestování nezdražujeme. Průměrné ceny jízdného se posouvají nahoru, jelikož zákazníci začali jízdenky nakupovat blíže datu odjezdu,“ soudí mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík.

„S novým jízdním řádem ceny jízdenek v našich rychlících v několika případech upravíme, nejedná se ale o plošné zvýšení jízdného,“ ubezpečuje Jan Holub, mluvčí společnosti Arriva. Stejné ceny jako dosud budou platit v tyrkysových vlacích z Prahy do Kladna, Mladé Boleslavi, Příbrami či Rakovníka. V rychlících z Kolína do Mladé Boleslavi či z Prahy do Českých Budějovic si lidé připlatí do deseti korun.

Jízdenka za 50, ale třeba i za 138 korun

Na většině tratí lze ušetřit také výběrem ideálního spoje a tarifu. U cest v rámci kraje bývá nejlevnější volbou jízdenka integrovaného dopravního systému. Například trasu z Mělníka do Kolína nabízí aplikace Lítačka za 50 korun. Dopravce si účtuje přibližně stovku, jednotný státní tarif v této relaci vyjde po neděli, kdy zdraží podobně jako tarif Českých drah o 15 procent, dokonce na 138 korun.

„Státní“ jízdenka tak sice umožňuje střídat vlaky různých barev, ale je nejdražší variantou. Ve většině rychlíkových spojů se proto vyplatí koupit jízdenku přímo v e-shopu daného dopravce. Na tratích mezi Olomoucí a Ostravou či Libercem a Hradcem Králové je cenový rozdíl až 40 procent.

Ne všude se ale taková úspora nabízí. Například cestující z Pardubic do Brna mají kvůli dlouhodobé výluce nejenom chudší nabídku, ale také vysoké jízdné, které téměř kopíruje státní tarif.