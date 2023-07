Výsledky velké ankety Deníku ukazují, že značná část čtenářů se v reakci na vysokou inflaci snaží osekat náklady na své záliby.

Sport jako koníček? V dnešní době jde o velký zásah do rozpočtu. Kvůli drahotě tak rodiče ruší dětem kroužky. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Meziroční tempo zdražování se v červnu poprvé od loňského ledna dostalo pod deset procent. Přesto je inflace v zemi stále několikanásobně vyšší, než byli Češi po celou generaci zvyklí. A proto mnozí z nich šetří, kde se dá. I na svých koníčcích.

Projevuje se to například v oblasti sportu. Většina z více než 3 500 čtenářů, kteří se zapojili do velké ankety projektu Česko za babku, na své pohybové aktivity nevynakládá ani korunu. Pouze každý dvacátý je svolný utratit za hodinu sportování více než 200 korun. „Nejvíce ochoty platit i několik set korun za hodinu sportu projevují mladí muži s vyššími příjmy,“ upřesnil šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

Sport i hry bez peněz

Bezplatné alternativy hledají také rodiče pro své ratolesti. Téměř 37 procent z těch, kteří s dětmi chodí na volně dostupné venkovní atrakce a hřiště, tak v současnosti činí častěji než dřív. Na vině je v převážné většině případů drahota. Zájmové kroužky či vzdělávací kurzy? Přes 38 procent dotazovaných, kteří si je dříve platili, je seškrtali, nebo dokonce kompletně zrušili.

Ještě smutnější obrázek ukazují odpovědi na otázky týkající se atrakcí a kulturních akcí. Téměř třetina respondentů své rodině nedopřává vůbec žádné turistické, sportovní či kulturní atrakce. Bezmála polovina čtenářů nenašla v prvních třech měsících letošního roku čas nebo peníze na návštěvu galerie, muzea, divadla, kina, koncertu ani žádného jiného typu kulturního představení.

Low-cost dovolená

Drahota se dotkla i dovolených. Na vlastní pěst do zahraničí jezdí 43 procent účastníků ankety. Nicméně téměř třetina z nich v současnosti své výlety do ciziny omezila.

Do zpěvu ovšem není ani těm, kteří tráví dovolenou v tuzemsku. Jen každý šestý respondent se domnívá, že týdenní pobyt v apartmánu či v hotelu vyjde v Česku levněji než u moře. Zlevněné akce cestovních kanceláří typu first minute nebo last minute využívá čtvrtina Čechů. Nejčastěji tyto slevové akce vyhledávají ženy ve věku 40 až 59 let.

Zdroj: Deník



