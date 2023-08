K létu už téměř dvě staletí neodmyslitelně patří zmrzlina, ať už ta v kornoutku, ve vaničce nebo jako nanuk na špejli. Deník přibližuje, jakou příchuť mají Češi nejradši a která evropská země jí vyrobí ročně nejvíce.

Co se týče nejoblíbenějších příchutí zmrzliny, jsou Češi poměrně konzervativní. Mezi nejprodávanější příchutě patří vanilka, čokoláda a jahoda | Foto: Deník / Cvrčková Klára

Belgie se tradičně pyšní svou tradicí výroby piva a čokolád. Na špičce evropského žebříčku je ovšem i ve výrobě zmrzliny. Té se zde loni podle dat Eurostatu vyrobilo v přepočtu více než 17 litrů na jednoho obyvatele. V Česku je to zhruba čtvrtina tohoto množství a na Slovensku jen asi 200 mililitrů na hlavu. To je množství odpovídající čtyřem malým nanukům.

Existují ale i země, kde se zmrzlina nevyrábí prakticky vůbec. Patří mezi ně navzdory svému názvu například Island.

Bez ohledu na počet obyvatel se absolutně nejvíc zmrzliny vyrobí v Německu, Francii a Itálii. Němci přitom vyrábějí hlavně levnější mražené krémy s průměrnou hodnotou 1,50 eura za litr. Čeští producenti patří s průměrnou hodnotou 1,85 eura (44 korun) za litr také k těm levnějším.

Nejvíce si své zmrzliny cení Dánové a Rakušané. Produkují jí sice velmi málo, za litr si však účtují průměrně sedm eur.

Je libo vanilkovou, či bergamotovou?

Co se týče nejoblíbenějších příchutí, jsou Češi poměrně konzervativní. „Mezi nejprodávanější příchutě patří vanilka, čokoláda a jahoda. Nicméně v rámci zmrzlin lidé rádi zkoušejí i nové věci. Z těch novějších se největší oblibě těší slaný karamel,“ sdělila Eva Kadlecová ze společnosti Unilever, která na českém trhu zastřešuje například značky Algida, Míša nebo Carte d'Or.

„Zatímco v Česku zákazníci preferují ovocné zmrzliny s kousky ovoce a vysokým podílem ovoce, v zahraničí jasně vedou krémové. Ovocné zmrzliny pak mají mnohem menší podíl ovoce a kousky v nich nenajdeme,“ doplnil brand manažer značky Prima zmrzlina Jakub Kořán.

Historie a druhy zmrzlinyZdroj: Deník Data

Rozdíly mezi zmrzlinovými preferencemi Čechů a jiných Evropanů jsou i ve formátech zmrzliny. „My milujeme nanuky. Zatímco v západních a severských zemích vidíme více konzumace u vaniček. Zároveň jsme také unikátní v tom, jak máme rádi tvaroh a tvarohové zmrzliny,“ přiblížila Kadlecová.

Velcí výrobci sází na tradiční příchutě, menší zmrzlináři se nebojí experimentovat. To je příklad brněnského Božského kopečku. „Po pravdě řečeno, příliš nesleduji, které zmrzliny jsou nejprodávanější. Nabízíme velmi širokou paletu chutí, doslova stovky druhů a tak to i zůstane. Nebudeme omezovat sortiment na stále stejné zmrzliny jen proto, že se prodávají více než druhé, tak jak se to běžně dělá jinde,” konstatoval zakladatel firmy Milan Blatný.

Aktuálně jsou mezi jeho zákazníky oblíbené citrusové příchutě, jako je mandarinka, citron, grep nebo bergamot.