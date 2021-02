Před časem jste řekl, že všechno, co udělal Brusel při nákupu vakcíny, bylo špatně, ale že kdyby vakcínu nakupovalo Česko dopadlo by to ještě hůř. Je situace už lepší?

Bohužel ne. Snad jen s tou výjimkou, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na posledním zasedání europarlamentu přiznala chyby, které udělali. Do té doby se tvářili, že nic. Já si myslím, že situace ve které jsme nejen my tady v Česku, ale všude v Evropě, je zoufalá.

Zoufalá situace? V čem?

Potřebujeme se nadechnout, potřebujeme skončit s plošnými karanténami, školáci nemohou být půl roku bez škol, to je prostě hřích. A jedinou cestou k tomu je vakcinace a testování. Samozřejmě že se to zanedbává i tady, premiér chtěl řídit stát jako firmu a nakonec dovedl stát k bankrotu. Ale to neznamená, že EU nechybuje.

Co z chyb Unie vyplývá?

Já jsem byl pro společný nákup vakcín EU. Byl jsem přesvědčen, že společně budeme mít vakcíny dříve a levněji. Ukázalo se ale, že Unie selhala. Izrael se otevírá, daleko před námi jsou USA, Británie. Evropa zaostává. To je špatně. Znamená to, že budeme v karanténách o týdny nebo či měsíce déle. Udělalo se mnoho chyb. EU to nezvládla a stále nezvládá. Vakcín je stále zoufale málo. V Česku, ale i všude v Evropě.

Na dobu pokoronavirovou přijala EU Plán obnovy a Zelenou dohodu. Co to znamená pro Česko?

Zelená dohoda přes mé výhrady byla schválena, podobně jako přes mou kritiku i Plán obnovy. Pro nás z toho vyplývá jediná smysluplná možnost. Prostředky, které budeme mít, využít k tomu, abychom zejména energetickou transformaci zvládli.

To, co se bude žádat po státech EU v rámci uhlíkové neutrality v roce 2050, postihne země různou měrou. Nás to postihne zásadně. Peníze, jež tu budou, musíme využít ke změně na inovativní ekonomiku, která bude produkovat výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Jsme na to připraveni?

Problém je, že to opět není připraveno, že český Plán obnovy je stále v hrubé verzi, neví se, kam směřovat peníze. Přitom velká část těchto prostředků bude muset být utracena v příštích čtyřech až sedmi letech. Obrovský kus práce bude tady čekat i na novou vládu. Ta bude muset udělat vše, abychom neskončili jako úplní lůzři, ale vyhráli, co se dá.

Zdroj: Deník