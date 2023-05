/ANALÝZA/ Andrej Babiš dokončil svůj další politický veletoč. Evropský. V Budapešti na konferenci konzervativců, přestože jeho strana ANO je v eurofederalistické frakci Renew v Evropském parlamentu, brutálně útočil na Evropskou unii. Na jednom pódiu i s pravicovými protičeskými extrémisty z rakouské strany Svobodných.

Expremiér Andrej Babiš na konferenci konzervativců v Budapešti útočil na Evropskou unii. | Foto: ČTK/Szilard Koszticsak/MTI via AP

Bývalý premiér Andrej Babiš má mimořádné schopnosti politického chameleona. Ukázalo to naposledy čtvrteční vystoupení na orbánovské konferenci v Budapešti. Během evropského veletoče se z relativně proevropského politika Babiš rok před volbami do Evropského parlamentu změnil na tvrdého bojovníka proti Bruselu a především jeho ekologické politice.

ANO je mezi eurofederalisty

Europoslanci jeho hnutí ANO jsou přitom desátý rok ve vůbec nejvíce eurofederalistické frakci liberálů Renew v Evropském parlamentu. A ve většině hlasování podporovali většinový názor své silně proevropské politické formace.

Andrej Babiš: Ekonomika je byznys. To politolog Fiala nechápe

V minulém volebním období europarlamentu, kdy už europoslanci za ANO byli součástí frakce liberálů, byl předsedou této skupiny dokonce „zuřivý eurofederalista“, belgický expremiér Guy Verhofstadt. Už čtvrtým rokem je pak Dita Charanzová, která vedla v minulých volbách kandidátku ANO do eurovoleb, za liberály místopředsedkyní Evropského parlamentu.

Boj o voliče Okamury

Jenže Andrej Babiš se dnes pokouší přetáhnout k sobě voliče české krajní pravice SPD Tomia Okamury a možná i ty, kteří chodí na protiukrajinské a protivládní demonstrace „proti chudobě“ na Václavské náměstí v Praze. To jsou ale zcela jiné vody, než ve kterých se dosud Babiš v evropské politice pohyboval.

„ANO se pravděpodobně rozhodlo redefinovat svou ideologii a bude se snažit získat konzervativní a nacionalističtěji laděné voliče,“ říká expertka Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová. Pro Český rozhlas také uvedla, že europoslanci ANO jsou dnes hodnotově už jinde, než kam se ANO za poslední rok posunulo. „Nejviditelnější z nich je Dita Charanzová. Ale ostatní čtyři europoslanci ANO stojí do velké míry mimo to, jak hnutí funguje v Česku,“ uvádí Janebová.

Cíle zelené politiky EU Babiš jako premiér podpořil

Pravda, i v minulých letech se Babiš občas nechal unést k výlevům proti Bruselu, ale jako český premiér spolu s ministry za ANO držel českou evropskou politiku v unijním hlavním proudu. Včetně toho, že na Evropské radě odsouhlasili zelenou agendu EU, včetně ambiciózního ekologického programu „Fit for 55“. K Babišově smůle jsou všechna tato hlasování a rozhodnutí kdykoli dohledatelná.

Ceny energií a bezpečnost jsou víc než Green Deal, shodly se Česko a Polsko

Teď, když jsou cíle, které Babiš a jeho ministři odsouhlasili, naplňovány konkrétními kroky, se z Babiše na konferenci konzervativců CPCA v Budapešti stal bojovník proti „zelené sebevraždě“. „Náš styl života je pod útokem Bruselu. EU už není organizací, která chce, aby se jejím obyvatelům žilo líp,“ tvrdil ve svém čtvrtečním projevu Babiš.

Kvůli hnusu z Klause vstoupil Babiš do politiky. Teď se s ním fotí

Babiš v projevu zabrousil také do myšlenek, které se objevily už před mnoha lety v jeho knížce „O čem sním, když náhodou bdím“. „EU si představuji jako vesnici Asterixe a Obelixe – s dobře chráněnou venkovní hranicí a s volným pohybem lidí a zboží uvnitř,“ uvedl Babiš.

Pikantní je, že v té samé knize je úvodní kapitola, v níž vysvětloval, proč vstoupil do politiky. Bylo to poté, co se rozčílil po televizním projevu Václava Klause, který viděl v televizi. „Zrovna dávali rozhovor s Václavem Klausem. Viděli jste nějaký? Všechny jsou stejné. Stejné fráze, stejné vytáčky, stejné obří ego. Pak se debata stočila ke korupci. Klaus mluvil o tom, že míra korupce v České republice se ničím nevymyká Francii. Prosím?! No, když to řekl, tak jsem se nejdřív od srdce zasmál,“ napsal Babiš.

Andrej Babiš během svého vystoupení na konferenci v BudapeštiZdroj: ČTK/Szilard Koszticsak/MTI via AP

„Fakt velká zlost. To opravdu myslí Klaus vážně, že v Česku je stejná míra korupce jako jinde na Západě?! No to snad není možné. Nesmysl! Radši jsem vypnul televizi a šel spát. Třeba mě to naštvání přejde. Ale nepustilo mě. A nepustilo mě ani další den. A ani o týden později,“ napsal Babiš a dodal, že na základě toho založil hnutí ANO.

To v Budapešti, kde se Babiš ocitl na orbánovském sjezdu evropských „konzervativních“ stran, na kterém je Klaus prosazující vystoupení Česka z EU už poněkolikáté prominentním hostem, nebránilo šéfovi hnutí ANO, aby Klause veřejně pochválil a pochleboval mu. „Založil opravdovou konzervativní stranu, první po sametové revoluci,“ prohlásil o Klausovi. A nechal se s ním vyfotit a snímek zveřejnit na webových stránkách hnutí ANO.

I skupina politiků, ve které se Babiš, šéf stále oficiálně liberálního hnutí ANO, v Budapešti ocitl, budí pozornost. Konferenci pořádá americký konzervativní spolek CPAC, který má dnes velmi blízko k bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a někdy vyjadřuje ještě extrémističtější pravicové postoje než Trump. Postoje, k nimž mělo liberálně se prezentující hnutí ANO dosud velmi daleko.

Vedle Viktora Orbána, který je dnes se svými proruskými a antiliberálními postoji politikem na samém okraji Evropské unie, byl mezi hlavními řečníky například i Herbert Kickl, předseda rakouské extrémně pravicové strany Svobodných, která se v minulosti smutně proslavila útoky proti České republice, včetně výzev k blokování vstupu Česka do Evropské unie. Navíc v postojích k válce na Ukrajině zaujímá silně proruské postoje.

Fiala: Ministra pro Evropu potřebujeme. S jeho prací souvisejí i ceny energií

Pikantní je, že na té samé konferenci vystoupil i slovinský expremiér Janez Janša, který přijel po začátku ruské agrese na Ukrajinu spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a předsedou české vlády Petrem Fialou jako první podpořit do Kyjeva bránící se Ukrajince.

Pobouření mezi liberály v europarlamentu

Babišovo vystoupení na konferenci vyhrocených konzervativců vyvolalo velmi negativní reakce ve frakci Renew, které je ANO už oněch skoro devět let členem. „Aby bylo jasno: Žádný člen naší politické rodiny by neměl sdílet pódium s těmito lidmi. Je to neslučitelné se stranou ALDE, členstvím v Renew Europe,“ uvedla na Twitteru nizozemská europoslankyně Sophie Veld.

Přestože si Babiš vymínil opravu v programu, kde byl označen za konzervativního politika, který údajně vedl úspěšně konzervativní vládu v Česku (součástí koalice byla i velmi liberální ČSSD), bude mít jeho vystoupení zřejmě dohru už na příštím zasedání Evropského parlamentu, které začíná 8. května ve Štrasburku.