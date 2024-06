Jak chce ANO změnit Unii? Jeho šéf Andrej Babiš odpoví v debatě

Těsně před volbami do Evropského parlamentu utrpělo hnutí ANO na domácí scéně citelnou porážku, když ve sněmovně prošla do druhého čtení Jurečkova důchodová reforma. „Pokud se vrátíme do vlády, chceme to změnit, přes 65 let odchodu do důchodu nejede vlak,“ komentoval to šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

