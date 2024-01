Andrej Babiš evropským prezidentem? Křeslo se předčasně uvolní, šance tu je

Evropský prezident by měl být z nových států EU, měl by to být liberál a bývalý šéf vlády. Jedním z mála kandidátů, kteří to splňují, je Andrej Babiš.

Andrej Babiš během svého vystoupení na konferenci v Budapešti | Foto: ČTK/Szilard Koszticsak/MTI via AP