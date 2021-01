Univerzita Tomáše Bati (UTB) řeší se svými studenty situaci okolo studia ve Spojeném Království.

Michaela Šojdrová | Foto: Archiv političky

„Je to zkušenost, která se nezapomíná. Naučíte se rozpoznávat jinou zem. Půl roku jste úplně mimo své komfortní prostředí. Má to pozitivní vliv na vaši kariéru a vedlejší přidaná hodnota je i to, že si vytvoříte kontakty. I se studenty z dalších zemí,“ říká Ondřej Benešík, dnes vrcholný politik ze Strání na Uherskohradišťsku o evropském projektu na podporu vzdělávání Erasmus.