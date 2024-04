ANKETA: 39 procent čtenářů považuje vstup do EU za chybu. Co vy na to?

Téměř dvě pětiny čtenářů vidí vstup Česka do Evropské unie jako chybu a myslí si, že bychom z ní měli vystoupit. Ukázaly to výsledky aktuálních čísel velké ankety Deníku ke dvaceti letům České republiky v Unii. Do ní se zapojilo přes šest tisíc lidí. Členství v Evropské unii hodnotilo kladně celkem 42 procent dotazovaných. Přesto více než dvě třetiny z nich uvedly, že k ní mají výhrady.

Co Česku dalo 20 let v Evropské unii? Odpovídejte v dotazníku Deníku | Foto: Shutterstock