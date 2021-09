Evropské komisi totiž nestačí to, že Babiš dal svůj Agrofert do svěřeneckých fondů. Zůstává totiž podle auditu EU příjemcem zisků Agrofertu. Premiér opakovaně dává najevo, že na současném stavu nechce nic měnit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.