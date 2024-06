/ANALÝZA/ Odchod hnutí ANO z Renew i poslední prohlášení Viktora Orbána naznačují, že v Evropském parlamentu může vzniknout cosi, jako středoevropská frakce pro vedením maďarského Fidesz.

Šéf hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš a maďarský premiér Viktor Orbán. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Je to taková poměrně lehká početní úloha. Kolik je jedenáct plus sedm plus šest plus dva? Je to víc než 23? A k této lehké úloze ještě jedna o něco lehčí. Kolik je 27 děleno čtyřmi? Tyto dvě početní úlohy jsou základem pro odpověď na tajenku, zda v Evropském parlamentu skutečně může vzniknout nová „středoevropská frakce“ pod vedením Fideszu Viktora Orbána, v níž by vedle českého ANO byly Směr Roberta Fica a Hlas, donedávna vedený slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.

Odpovědí pak je, že tato možnost je stále reálnější, zvláště potom, co ANO v pátek před polednem oznámilo vystoupení z liberální frakce Renew a ze strany evropských liberálů ALDE, kde bylo celých posledních deset let. „Šli jsme do voleb, abychom bojovali proti ilegální migraci, abychom změnili Green Deal, který ničí evropský průmysl a zemědělství a má negativní dopad na naše občany. Na základě jednání jsme dospěli k názoru, že Renew a ALDE mají zkrátka jiná stanoviska než hnutí ANO," uvedl v pátek Andrej Babiš.

Evropští konzervativci s ODS předstihli liberály, které oslabil i odchod ANO

Dokonal tak přeměnu strany z liberálního proevropského hnutí na politickou sílu, která se dostává do rozporu s hlavním proudem evropské politiky.

Kvůli nesouhlasu s tímto směřováním, které Babiš v posledním víc než roce prosadil, odešla z hnutí například místopředsedkyně parlamentu a lídr kandidátky ANO v roce 2019 Dita Charanzová. „Pro mě je nejzásadnějším problémem národovecký tón hnutí ANO. Nesouhlasím s vymezováním se vůči Bruselu, s pohledem, že všechno co je z Bruselu, je špatně. Abyste v Evropské unii něčeho dosáhli, musíte totiž především vyjednávat,“ řekla před časem v rozhovoru pro Denik.

ANO zůstane u proevropských liberálů, nemá kam by šlo, říká Zachová

Odchod ANO označili za nutný i sami evropští liberálové. „ANO zvolilo populistickou cestu, která je neslučitelná s našimi hodnotami a identitou,“ vyjádřila se šéfka liberální frakce Valérie Hayerová.

Po odchodu od liberálů musí ve vlastním zájmu hnutí ANO buď vytvořit novou frakci, nebo do nějaké vstoupit. Velké politické frakce, jako lidovci, nebo konzervativci, jsou pro ANO podle pozorovatelů uzavřené. Jediná frakce, kde by to představitelné bylo, je extrémně pravicová Identita a demokracie, kde působí i europoslanec za SPD Ivan David.

Fidesz ještě zkouší Meloniovou

Reálnější se jeví vznik nové „středoevropské“ frakce. Fidesz s jedenácti europoslanci, ANO se sedmi a slovenský Směr se šesti a Hlas se dvěma jsou dostatečně silní na to, aby splnili minimální počet europoslanců k vytvoření frakce. Další podmínkou ale je, aby našli europoslance z dalších čtyř zemí, kteří by se k nim přidali.

V novém evropském parlamentu je stále několik desítek nových europoslanců, nebo staronových, kteří v žádné existující frakci zařazeni nejsou. To je přitom to úplně nejhorší. Nezařazení europoslanci přichází o značné zdroje na činnost, mají jen velmi malou šanci ovlivnit přijímání evropských norem a bez frakce jsou v Evropském parlamentu do značné míry politicky neviditelní.

Lidovci přeskákali ODS ve volbách do sněmovny, teď už ne

Orbánův Fidesz si to po vynuceném odchodu z Evropské lidové strany vyzkoušel už na konci fungování končícího parlamentu. Maďarský premiér Orbán proto vede jednání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou o vstupu do silné frakce konzervativců a reformistů (ECR). V ECR to však naráží na odpor ODS, hlavně kvůli podle českých občanských demokratů proruským postojům Fidesz. Další, možná už poslední, pokus udělá Orbán v pondělí, kdy bude jednat s Meloniovou v Římě.

Směr bez místa

Další důležitá strana „do party, Směr, by podle vyjádření Roberta Fica z nedávného rozhovoru ráda zůstala mezi sociálně demokratickými stranami, kterou se podle Fica cítí být.

Slovenský premiér Robert Fico, 25. březen 2024, Bratislava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ale spojenectví ve vládě se Slovenskou národní stranou je podle představitelů socialistické frakce v europarlamentu zásadní problém, podobně jako zpochybňování podpory Ukrajině. „Pokud daní za to, že se na Slovensku věnujeme skutečné levicové agendě a vyslovujeme suverénní názory, má být naše vyloučení z mezinárodní strany, tak takovou daň jsme připraveni zaplatit,“ reagoval na to už na podzim Fico. Podobně dopadl i menší Hlas.

Vzhledem k poslednímu vývoji se zřejmě zřízení nové frakce přiblížilo. I pokud ale vznikne, bude její vliv na evropské dění velmi omezený. Už proto, že bude nejmenší, nebo jednou z nejmenších frakcí v Evropském parlamentu.