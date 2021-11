V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se budeme bavit o klimatické konferenci v Glasgow a tamním skandálním vystoupení českého premiéra Babiše.

„Nevíme, zda tyto cíle nejsou příliš ambiciózní. Nemáme představu, kolik bude stát taková transformace, ani zda si ji můžeme dovolit. To není dohoda, nýbrž ideologie. Bez odpovědí na tyto otázky se Zelená dohoda stane evropskou zelenou sebevraždou,” uvedl mimo jiné Babiš. „Z mého pohledu konference nepřinesla nic nového. Stanoviska jsou stále stejná. Jsou to apely na všechny státy světa, ale ne všichni se zkrátka snaží jako Evropa. Evropa si musí říci, do jaké míry ta opatření, která se mají diskutovat, poznačí její konkurenceschopnost vůči Spojeným státům, vůči Číně, vůči ostatním zemím,“ prohlásil také dosluhující premiér.

O tom, jakou mělo jeho vystoupení odezvu, jak se hostitelská Británie staví ke globálnímu oteplování i a o mnohém dalším je dnešní další díl podcastu.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.