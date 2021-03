Dopis adresovaný šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedovi Evropské rady Charlesu Michelovi podepsali kromě rakouského a českého premiéra i předsedové vlád Slovinska Janez Janša, Bulharska Bojko Borisov a Lotyšska Krišjánis Kariňš. Později se k nim podle deníku Jutarnji list připojil i chorvatský premiér Andrej Plenković.

"Pokud bude tento systém takto pokračovat, vzniknou do léta obrovské nerovnosti mezi členskými státy a dále se prohloubí. Některé by za pár týdnů mohly dosáhnout kolektivní imunity, zatímco ostatní by daleko zaostávaly," stěžuje si šest předsedů vlád. "Nejen, že to z našeho pohledu odporuje uzavřené dohodě, ale je to i v rozporu s evropským duchem solidarity," dodávají a žádají Michela, aby co nejdříve umožnil diskusi o těchto otázkách na summitu.

Babiš dnes ČTK řekl, že dodávky vakcín proti covidu-19 by měly být v EU do proočkování 70 procent dospělého obyvatelstva distribuovány přísně podle počtu obyvatel jednotlivých zemí. Veškeré nadobjednávky členských států by měly být podle něj uspokojeny nejdříve ve druhém pololetí.

Zdroj z Evropské unie agentuře DPA potvrdil, že dopis premiérů již do Bruselu dorazil. "Situaci podrobně sledujeme," uvedl. Zdůraznil, že na programu summitu premiérů a prezidentů EU, který se bude konat 25. a 26. března, bude jako první i téma koordinace strategie v boji s pandemií. Unijní zdroj agentury AFP rovněž upozornil na nadcházející řádný summit. "Před každým summitem dostáváme vždy dopisy, na které odpovídáme," dodal.

Postranní dohody

Kurzovu kritiku rozdělování vakcín mezi členské státy odmítlo rakouské ministerstvo zdravotnictví, které vede koaliční strana Zelených. Generální tajemnice ministerstva Ines Stillingová označila jednání v rozhlasové stanici ORF-Radio Ö1 za "vyvážená a transparentní". Každý členský stát měl podle ní možnost objednat si od různých výrobců vakcín tolik dávek, kolik chtěl. Země si tak od různých společností objednaly různé množství vakcíny.

Kurz v pátek mimo jiné vyslovil podezření, že existují postranní dohody mezi jednotlivými členskými státy a farmaceutickými společnostmi. Uvedl například, že Malta obdrží do konce června třikrát více dávek v přepočtu na počet obyvatel než Bulharsko, Chorvatsko pak za stejnou dobu získá dvakrát méně než Nizozemsko.

Podle agentury APA poškozuje současný systém jen čtyři státy, jejichž premiéři dopis podepsali, a to Českou republiku, Bulharsko, Chorvatsko a Lotyšsko. Slovinsko a Rakousko naopak obdržely tolik dávek, kolik odpovídá počtu jejich obyvatel.

Malta Kurzovu kritiku už v pátek odmítla a proti se postavilo i Německo, které také dostalo více dávek. Nizozemsko dnes v reakci na Kurzovu kritiku odmítlo, že by si obstaralo dávky vakcíny navíc mimo unijní ujednání. "Držíme se dohod," řekl agentuře DPA mluvčí nizozemského ministerstva zdravotnictví. Zároveň připustil, že Nizozemsko "maximálně" využívá všech možností, které má v rámci EU k dispozici. Přijalo tak podle něj například dodávky vakcíny, kterých se zřekla jiná země.

V pátek mluvčí Evropské komise uvedl, že státy nemusejí využít všechny své přidělené dávky. Separátní smlouvy s výrobci mluvčí komentovat odmítl. Komise se přitom v minulých měsících k některým individuálním kontraktům s firmami dodávajícími celé EU, které uzavřelo například Německo, vyjadřovala kriticky.