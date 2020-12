Kopřivnická firma Bike Fun International je mezi českými výrobci kol tím, čím je škodovka mezi výrobci aut.

Dnes už výlučně český výrobce prémiových klasických kol i elektrokol jich vyrobí ročně přes dvě stě tisíc a produkce rok od roku stoupá. Jedním z nejrychleji rostoucích trhů byla pro vývoz českých elektrokol a kol právě Británie, kde se podařilo zvýšit firmě vývoz v minulé sezoně zvýšit o 400 procent.

„Naši zákazníci ve Velké Británii už nám poslali různé formuláře, které oni mohou potřebovat, pokud nedojde k dohodě Londýna s EU. Posílali jsme jim například potvrzení o tom, že naše kola jsou zdravotně nezávadná nebo že neobsahují toxické látky či celní kódy,“ uvádí Martin Guráš, obchodní ředitel Bike Fun, s tím, že to zas tak velký problém nebyl.

Nejhorší je ale nejistota, která panuje kolem stavu, jenž nastane 1. ledna 2021, kdy končí přechodné období po brexitu. A pokud nedojde k dohodě, nebudou mezi Velkou Británií a EU platit žádné dvoustranné obchodní smlouvy. „Zatím se pořádně neví, co bude, neví se, jaké budou třeba dokumenty,“ uvádí Guráš, podle něhož dnes prodej do Británie vystoupal na téměř pět procent výroby, tedy asi deset tisíc elektrokol a klasických kol.

Váš „pan Evropa“



Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

„Kontaktovali jsme před třemi týdny ministerstvo průmyslu a obchodu, celní správu, nikde nám nebyli schopni sdělit jakékoli informace. Všude říkali, že nic nevědí, že se máme ozvat v lednu,“ říká Guráš. Už v polovině ledna má přitom továrna odeslat velkou zakázku kol pro britského zákazníka. „Nic jiného než počkat do ledna nám asi nezbývá,“ dodává.

Velký problém by znamenala nedohoda mezi EU a Brity také pro českou pobočku koncernu Nestlé, pro niž je Británie významný exportní trh. Z továrny Nestlé v pražských Holešovicích se ročně na ostrovy vyváží pět tisíc tun cukrovinek, některé druhy jsou určeny jen pro britský trh.

„Může dojít nejen ke zdržením při dopravě, ale také ke zdražení výrobků kvůli clům,“ uvedl pro Deník mluvčí Nestlé v Česku Robert Kičina. Na cukrovinky je podle pravidel Světové obchodní organizace clo ve výši 30 %. „To samozřejmě ovlivní konkurenceschopnost našich výrobků,“ dodává Kičina. Problém může být i plynulost dodávek.

„Nestlé i další výrobci potravin na bruselské úrovni velmi tlačili na EU, aby se vytvořila pro potraviny zrychlená procedura při odbavování na hranici, neboť je třeba zásobování potravinami udržet plynulé,“ zdůrazňuje Kičina.

Doprava se prodraží

Pro celé Česko je Británie zásadní trh i proto, že na ostrovy mnohem víc vyvážíme, než z nich dovážíme. „Zjednodušeně řečeno, více než 400miliardový negativní obchodní schodek s Čínou nám Velká Británie vyrovnává z jedné třetiny,“ uvedl před časem ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Velmi tvrdý dopad může mít brexit bez dohody nejen na velké firmy, ale možná ještě silnější na malé a střední firmy. Podle průzkumu mezi nimi negativně pocítí tvrdý brexit 40 % exportérů této velikosti.

Obavy o české malé a střední podniky navázané na britský trh má i europoslankyně Martina Dlabajová. „Například u nákladní dopravy se ví, že při brexitu bez dohody se neskutečně zdraží. Může jít o nárůst až o desítky procent, “ uvádí Dlabajová.

Na druhé straně ani pro Čechy není dobrá dohoda za každou cenu, zvláště pokud by měly britské firmy plný přístup na unijní trh a mohly by dostávat od Londýna státní podporu, která je v unii zakázána. „Není pravda, že jakákoli dohoda je lepší než žádná dohoda,“ uvedl pro ČRo Plus europoslanec Luděk Niedermayer. „Naše podniky by se mohly dostat do situace, kdy by byly velmi znevýhodněny proti dovozu z Velké Británie,“ dodává.

