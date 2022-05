Café Evropa: Válečný Den Evropy. Na Ukrajině se láme osud EU

A nejen to. Slunce odhalenou půdu vysouší v prach, mění se vodní režim, hrozí eroze. Návštěvníci marně bloudí krajinou, z níž zmizely stromy s turistickými značkami, a silnice jsou ničeny kolonami kamiónů se dřevem. V některých částech Vysočiny již můžeme hovořit doslova o katastrofě: snahy o opětovné zalesnění končí bezútěšnými řadami uschlých sazenic.

Škody za 11,6 miliardy

Dle výpočtu think-tanku CZECH FOREST napadl kůrovec v Česku za loňský rok 15-20 milionů kubických metrů stromů a způsobil škody ve výši 11,6 miliardy korun. Na Vysočině objem vytěžených stromů nakažených kůrovcem dosáhl v minulém roce 1,2 milionu kubických metrů. Kromě Česka se s kůrovcovou kalamitou v posledních letech potýkaly též Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko či Švédsko. V sousedním Německu bylo během kalamity v roce 2020 poškozeno kůrovcem rekordních 43 milionů kubických metrů.

Vysočina za sto let

Je situace opravdu tak děsivá a jaká čeká lesy Vysočiny budoucnost? Jaký je současný stav lesních porostů v různých částech Vysočiny? Jaké okolnosti a příčiny k současnému stavu vedly – a za které z nich může člověk? Jaké následky katastrofa má pro přírodu, zvěř i člověka? Lze na celé situaci najít i nějaká pozitiva? Poučili jsme se z ní? Změní se do budoucna náš vztah k lesům a krajině?

Co by vlastníci lesů měli dělat pro obnovu svých porostů, co z toho dělat dokáží, a bude to stačit? Jak by měly vypadat lesy na Vysočině v budoucnu, za deset, za sto let? Jak může pomoci stát či Evropská unie a její environmentální politika, zvláště takzvaná Zelená dohoda pro Evropu?

Debata odborníků

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět další debata z cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Budoucnost lesů na Vysočině – poučili jsme se z kůrovcové kalamity?".

Debata se bude konat osobně, v Malovaném sále, Muzeum Vysočiny Jihlava a bude možné ji sledovat také online zda na webu Deníku nebo na Facebooku Deník.

Pro osobní účast se registrujte ZDE.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, EUROPE DIRECT Jihlava a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Partnerem debaty je Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity, která je zapojena do projektu Přeshraniční řízení rizik v lesnictví | AT-CZ. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz

VIDEO: EU tlačí na rozvoj ekologického zemědělství. Bude ale na chleba?

Hosty debaty jsou Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů a divoké přírody, Hnutí Duha, Jitka Meňházová, akademická pracovnice, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Ladislav Miko, Evropská komise, bývalý ministr životního prostředí ČR, Jan Sovák, lesní rada, KINSKÝ Žďár, a.s. Jiří Svoboda, ředitel, Lesní družstvo obcí Přibyslav.

Moderátorem debaty je Martin Vokálek, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Máte-li jakýkoliv dotaz, obrátit se na nás můžete na e-mailu.

