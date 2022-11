Demokracie, včetně orgánů Evropské unie a členských zemí, hledají způsoby, jak při udržení svobody slova škody páchané dezinformacemi omezit a jak lživé zprávy vyvracet, nebo jim jinak bránit v působení na veřejnost. Tímto tématem se zabývala i pondělní Café Evropa, pod názvem „Dezinformace – kdo je šíří a proč?“, jejíž záznam můžete zhlédnout zde.

Volby v USA i válka na Ukrajině

Dezinformace jsou v posledních letech hojně diskutovaným tématem. Šířením nepravdivých informací, které budí mnoho emocí, se zúčastněné strany snaží ovlivnit myšlení společnosti ve svůj prospěch. Za počátek jejich rapidního šíření je často označováno období okolo ruské anexe Krymu. Od té doby se dezinformace staly neoddělitelnou součástí všech zásadních politických témat.

O Ukrajině mluví vysloužilí experti šířící ruskou propagandu. David je sdílí

Zaznamenat jsme je mohli po celém světě, a to například v souvislosti s pandemií koronaviru, volbami v USA nebo v případě ruské invaze na Ukrajinu. V posledních letech se tak objevuje čím dál více snah o boj proti dezinformacím. Evropská komise například letos ještě posílila svůj Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018, kterým se snaží například o větší ověřování faktů u informací v online prostředí.

Co zmůže vládní zmocněnec?

Česko v tomto ohledu například vytvořilo pozici Zmocněnce vlády pro média a dezinformace. Zároveň se snaží podpořit rozvoj kritického myšlení na školách za účelem umět dezinformace rozpoznat, neuvěřit jim a nešířit je dál. Odpůrci boje proti dezinformacím však argumentují cenzurou a ohrožením svobody slova, která je zahrnuta i v Evropské úmluvě o lidských právech.

Jak rozpoznat dezinformace a nešířit je dál? Co přesně dělá EU v boji proti dezinformacím? Jak se zorientovat ve světě, kde jsme mnohdy přehlceni informacemi? Jak můžeme bojovat proti válečným dezinformacím? Kde jsou hranice cenzury a svobody projevu? Co jsou pozitiva a negativa Kodexu zásad boje proti dezinformacím? Jak můžeme ve školách nasměrovat děti ke kritickému myšlení? Co víc můžeme dělat ve školách, abychom ochránili budoucí generace proti nepravdivým zprávám?

Na tyto a další otázky v novém Café Evropa odpovídali:

Markéta Gregorová , poslankyně Evropského parlamentu, Piráti, skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

, poslankyně Evropského parlamentu, Piráti, skupina Zelených/Evropské svobodné aliance Petra Mlejnková , odborná asistentka, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

, odborná asistentka, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Dominik Presl, vedoucí analytické sekce, Oddělení strategické komunikace, Úřad vlády ČR.

Moderátorkou diskuse byla Kateřina Etrychová.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.