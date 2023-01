S koncem roku 2022 skončilo také šestiměsíční předsednictví Česka v Radě EU, které si od nás pro nadcházející půlrok převzalo Švédsko, a které je obecně hodnoceno jako úspěšné. Asi nejobtížnějším bylo vyjednávání kolem energetiky a zásobování Evropy plynem, především pak o zastropování cen.

„Během českého předsednictví EU se řešila zároveň různá krátkodobá opatření a současně s tím běžela debata o dlouhodobých řešeních, která ještě nejsou na stole, a Evropská komise s nimi má přijít až v lednu. Příjemné překvapení bylo, že se během našeho předsednictví, kdy k ideologické debatě o zelené transformaci přibyl bezpečnostní rozměr, podařilo postoupit kupředu i v dlouhodobých věcech,“ uvedl pro Deník ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

Poevropštění Česka

Předsednictví přineslo poevropštění české politiky a vyjednávání některých dohod, které byly uzavřeny pod českým vedením v Radě EU, by mohlo napomoci upevnit pozici Česka mezi členskými státy Unie.

VIDEO: Maďarsko vetovalo pomoc EU Ukrajině. Co bude dál?

Klíčové však bude to, jestli čeští představitelé zůstanou v řešení témat na půdě EU aktivní i po skončení předsednictví. Během těchto šesti měsíců byla v odborných kruzích často vyzdvihována práce českých diplomatů a úředníků, kteří se na předsednictví podíleli. V návaznosti na získanou reputaci se však začala stále častěji objevovat otázka nízkého počtů Čechů ve vysokých pozicích v EU. Důležitým momentem také je, zda se podařilo předsednictvím proměnit rezervovaný postoj Čechů vůči Evropské unii, kde patříme stále k nejvíce euroskeptickým státům.

Jak nám pomůže předsednictví do budoucna?

Po předsednictví zůstává mnoho otázek. Jak bychom měli využít zkušenosti z předsednictví v dalším působení Česka v EU? Pomůže změna image České republiky v unijních institucích také změnit vnímání EU v ČR? Pomůže odvedená práce českých úředníků během předsednictví zvýšit šance jejich uplatnění v Bruselu?

Na ty a mnohé další se pokusí odpovědět dnešní díl Café Evropa. S názvem Co přineslo české předsednictví do budoucna – jak může Česko navázat na předchozí půlrok v čele Rady EU?

Hosty jsou:

Edita Hrdá, velvyslankyně, stálá představitelka ČR při EU

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Tomáš Prouza, koordinátor CZ PRES, Ministerstvo průmyslu a obchodu; prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Moderátorkou je Helena Truchlá, České zájmy v EU.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.