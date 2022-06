Obsahovou stránku předsednictví do značné míry koordinuje Česko mimo jiné s Evropskou komisí, Francií a Švédskem, které od Česka předsednictví převezme začátkem příštího roku. Dle vyjádření ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka by se česká vláda chtěla zaměřit na zvládnutí uprchlické krize, poválečnou obnovu Ukrajiny, energetickou bezpečnost, posilování evropských obranných kapacit, strategickou odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Ukrajina, Ukrajina a Ukrajina. Česko v čele Evropy má jasno

Velmi zásadní bude také zvládnout energetickou krizi, a především zásobování Evropy plynem před příští zimou.

„Je to úplně zásadní úkol, který rozhodne o věrohodnosti Evropské unie. Bude to ještě vážnější test EU, než bylo zvládnutí covidové krize. Já si myslím, že si toho jsou všichni vědomi. Samozřejmě ve společenství 27 států se řešení hledá poměrně obtížně, protože každá země má jiný energetický mix, jiné problémy,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro Deník ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

Co se dá čekat

Zvládne Česko během svého předsednictví tyto priority naplnit? Kterou z priorit by měla vláda upřednostnit? Jsou zvolená témata dostatečně ambiciózní, či jsou naopak spíše mimo možnosti a schopnosti české vlády? Jak se na předsednictví podepíše značně zredukovaný rozpočet na jeho přípravu? Jak vysokou laťku naší vládě nastavilo první předsednictví ČR v roce 2009 a v jakých hlavních ohledech se bude to letošní lišit? Jaká další témata by měla ČR během předsednictví akcentovat? A jak se dotkne předsednictví občanů? Je téma předsednictví dostatečně a správně komunikováno široké veřejnosti?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět další Café Evropa. Debaty se můžete od 15:30 zúčastnit osobně v pražském Evropském domě na adrese Jungmannova 745/24. Pro osobní účast se registrujte ZDE. Událost bude možné sledovat také online na Facebooku Deník.cz nebo zde na webu.

Česko si naplánovalo válečné předsednictví Evropské unie

Hosty tentokrát budou:

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti, Vláda ČR

Tomáš Petříček, ředitel, Progresivní analytické centrum, bývalý ministr zahraničních věcí ČR

Milena Vicenová, Technologická agentura ČR, bývalá velvyslankyně ČR v Bruselu.

Moderátorkou je Kateřina Etrychová.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Eurocentrum Praha a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Máte-li jakýkoliv dotaz, obrátit se na nás můžete na e-mailu debaty@cafe-evropa.cz.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.