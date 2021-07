VIDEO: Vše o covid pasech. V debatě se dozvíte, co potřebuje na prázdniny

Evropský covid pas má spolu s očkováním Evropanům umožnit bezproblémové cestování pro Evropské unii. V České republice se však stále ještě covid pasy nevydávají. Co vše k vydání covid pasu potřebujete, od kdy a kde všude by měl platit a co vše vám přinese, na to najdete odpovědi v dalším díle Café Evropa, které jsme vysílali dnes od 17:30 do 18 hodin zde na webu, nebo na FB Deník.

Vše o unijních covid pasech. V debatě Café Evropa se dozvíte o tom, co potřebujete na prázdniny | Foto: Café Evropa

Ještě před nedávnem by si většina z nás jen těžko dokázala představit situaci, kdy je zakázáno cestovat a státy uzavírají své hranice. V důsledku pandemie covid-19 se ale omezení možnosti vycestovat a paralýza cestovního průmyslu staly realitou. I přes současné rozvolňování pandemických opatření jsou vyhlídky na dovolenou v zahraničí nejisté. VIDEO: Vlakem z Prahy do Brna za hodinu. Podívejte se na debatu s odborníky Přečíst článek › Vzhledem k tomu, že se situace ohledně otevírání hranic donedávna měnila téměř ze dne na den, mnoho Čechů s prázdninovými plány na cestování po Evropě stále váhá. Řešením má být tzv. covidový pas, bezplatný certifikát v digitální či papírové podobě, který bude obsahovat informaci o očkování, imunitě po prodělání nebo negativním testu na covid-19 a umožní tak snazší a bezpečnější cestování mezi zeměmi EU. Covid pas by měl být užitečný nejen pro cestovatele samotné, ale i pro cestovní kanceláře, jimž značně zjednoduší administrativu. V neposlední řadě by ho uvítaly i restaurace a gastronomická zařízení, v cestě ale stojí problematika ochrany osobních údajů. Právě ochrana osobních dat je hlavní překážkou zdržující zavedení tohoto systému. Zajištění, aby systém nebyl v žádném ohledu diskriminační, především vzhledem k omezené dostupnosti vakcín, bylo další obavou bránící shodě členských států na rychlé implementaci strategie covid pasů. Místo covid pasů dohody se sousedy Podle Evropské komise by systém v praxi měl začít fungovat od začátku července. Do té doby se snaží ČR řesit cestování k našim sousedům regionální dohodou s Německem, Rakouskem, Maďarskem a Slovenskem, která má umožňovat cestovat očkovaným lidem. Jak vlastně má systém covidových pasů a cestování s nimi fungovat? Jak, kdo a za jakých podmínek bude pasy v ČR vydávat? Jaká opatření zajistí nediskriminující fůngování systému a jak bude ošetřen problém ochrany osobních dat? Jaké údaje bude pas obsahovat? Probíhá v ČR pilotní testování tohoto systému? Kdo bude zodpovědný za řádnou implementaci systému v ČR a v celé EU? Jaké výzvy čekají na ČR při uvedení do provozu? Na jakou dobu se s covidpasy počítá? VIDEO: EU nám dává 200 miliard na obnovu ekonomiky. Český plán ale není dobrý Přečíst článek › Hosty Café Evropa byli: Milan Blaha, zástupce ředitele pro IT, ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), Dominika Houdová, průvodkyně a reprezentantka cestovní kanceláře,Jan Papež, místopředseda pro vnější vztahy, Asociace cestovních kanceláří ČR, Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu, KDU-ČSL, EPP. Moderátorem pak byl Luboš Palata, EU editor Deníku. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



