Zhlédněte další video z debaty v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Občanská výchova ve školách - priorita všech, či "Popelka" v rámci školních rozvrhů?" Pozvání přijali: Petr Čáp, zástupce Centra občanského vzdělávání, Ondřej Lánský, vedoucí Katedry občanské výchovy a filosofie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Petra Slámová, učitelka OV, místopředsedkyně Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. Moderátorem pořadu byl Luboš Palata, evropský editor Deníku.

Útoků na demokracii přibývá

Občané dnes žijí v neustále a rychle se měnících společenských a politických podmínkách a potýkají se s narůstajícím ohrožením základních hodnot jako mír, svoboda, rovnost a lidská práva. Soudržnost a základní demokratické hodnoty naší společnosti jsou v současnosti narušovány stále intenzivněji nejrůznějšími dezinformacemi a lživými zprávami, projevy nenávisti a rasismu, xenofobií; různými formami populismu; nekalým byznysem, a podobně.

S ohledem na to je výchova k občanství a k demokratickým hodnotám důležitější než kdykoliv jindy, a to na všech úrovních vzdělávacího procesu. Občanské vzdělávání si kromě porozumění politickému procesu a poznání institucí klade za cíl vybavit občany také kompetencemi a hodnotami, které jim umožní se účinně zapojit do demokratické společnosti a být její součástí.

Jak je na tom Česko v rámci EU

Mimo dovedností v oblasti práva a fungování státu, kritického myšlení, spolupráce či vedení dialogu si také zakládá na principech plurality názorů, hodnot stanovených demokratickou ústavou či politické svéprávnosti občanů. Navzdory nezpochybnitelné důležitosti těchto dovedností však existují velké rozdíly v podpoře občanského vzdělávaní v zemích EU, ale také uvnitř jednotlivých států. Jsou to například rozdílně nastavené vzdělávací procesy a požadavky na budoucí pedagogy, podpora mimoškolních aktivit nebo počet let a forma, jakou se na školách výuka k občanství uskutečňuje. Uvnitř jednotlivých zemí může být pak rozdílný systém a intenzita občanského vzdělávaní na různých typech škol.

Co změnit na občanském vzdělávání

Je systém občanského vzdělávání v Česku vhodně nastaven vzhledem k rychle se měnícím společenským podmínkám a narůstajícímu množství informací? Jaké změny čekají podobu občanské výchovy při možné reformě obsahu vzdělávání a úpravě rámcových vzdělávacích programů?

Mají učitelé občanské výchovy dostatečný prostor věnovat se významným aktuálním tématům z domácího i mezinárodního dění? Dostávají dostatečnou podporu a prostor ze strany státu a vedení škol dále se v těchto oblastech vzdělávat? Jak se vzdělávací proces změnil vlivem digitálních technologií a zejména vlivem sociálních sítí? Jaké jsou hlavní znalosti, hodnoty a kompetence, které by si studenti měli z občanské výchovy odnést?

Debatu organizuje Evropská komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

